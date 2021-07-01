Журналіст влаштував пранк з Ніцой, представившись футболістом Довбиком

Лариса Ніцой / УНІАН

Відома українська письменниця Лариса Ніцой стала жертвою телефонного розіграшу.

Журналіст Василь Крутчак представився футболістом збірної України Артемом Довбиком і пообіцяв, що всі гравці будуть розмовляти українською мовою, повідомляється на каналі Island TV в Youtube.

Відзначимо, що в телефонній розмові з Ніцою, Крутчак, представившись Довбиком, заявив, що вся футбольна команда вирішила розмовляти українською мовою.

"Ви – зірка, ви - великий, мега супер приклад для українців, як маленьких, так і дорослих. Переважна кількість людей хоче бути таким, як Ви", – заявила педагог нібито Довбику.

У відповідь " футболіст "подякував Ніцой за роз'яснення і "зізнався" в тому, що він людина неконфліктна і намагається вчитися на своїх помилках.

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Від імені Довбика запросив письменницю за рахунок збірної України відвідати матч "Україна-Великобританія", який відбудеться в суботу, 3 липня в Римі.

На це запрошення Ніцой погодилася, заявивши, що це "гарний крок", який допоможе українцям помиритися і розмовляти українською мовою.

Наостанок вона пообіцяла "Довбику" подарувати свої дитячі книги, щоб той зміг почати з них своє навчання українській мові.

Раніше Ніцой розповіла, що до неї нібито дзвонив герой матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) Швеція-Україна - нападник Артем Довбик, якого вона критикувала за використання російської мови.