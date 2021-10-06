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Журналісти звинуватили главу Укрексімбанку в нападі і погрозах під час інтерв'ю

6 жовтня 2021, 08:45

Поліції Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, але в банку все заперечують.

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Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер / скріншот з відео

Державна фінансова установа Укрексімбанк опинилася в центрі гучного скандалу. Журналісти програми "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") звинуватили голову правління банку Євгена Мецгера і його підлеглих у неправомірному застосуванні сили і перешкоджанні роботі співробітників ЗМІ.

4 жовтня журналісти програми "Схеми" прийшли на інтерв'ю з головою Укрексімбанку Євгеном Мецгером. За їх версією, в ході бесіди йому не сподобався одне з питань. Через це до оператора нібито застосували фізичну силу, відібрали камери, а співробітники IT-відділу банку видалили відеозапис інтерв'ю.

Тим не менш, ролик вдалося відновити через добу після інциденту. На ній видно, як керівник банку Мецгер командує охороні відібрати техніку, зокрема-наказує "забрати касети" і "вичистити все це л***о".

Судячи з відео, керівник банку зажадав зупинити інтерв'ю після розмови про документи, пов'язані з терористами угруповання "ДНР". Частково на відео видно, як оператору "Схем" заламують руку і відбирають техніку.

У поліції Києва повідомили, що за заявою журналістів проводяться необхідні слідчі дії, розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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В Укрексімбанку, однак, відкидають звинувачення в порушенні законодавства і, в своєю чергою, звинуватив журналістів у провокації і спробі заволодіти банківською таємницею. На думку представників фінансової установи, в діях журналістів містилися ознаки і протиправного заволодіння банківською таємницею, і порушення "Кодексу етики українського журналіста" в частині використання незаконних методів отримання інформації.

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Як повідомляє портал LIGA.net з посиланням на власні джерела в керівництві Укрексімбанку, під час інтерв'ю журналісти нібито почали задавати питання, які відрізнялися від заздалегідь затвердженої теми інтерв'ю. І стосувалися діяльності одного з клієнтів банку, який якимось чином співпрацює з терористичними організаціями "ДНР/ЛНР".

"Банк не може коментувати діяльність клієнтів, журналістам запропонували направити новий запит, а Мецгер погодився пояснити ситуацію "offrec", не під запис", - говорить співрозмовник.

За його словами, через якийсь час співробітники банку запідозрили, що журналісти не вимкнули камеру і запис триває. Після цього і почався конфлікт.

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Інцидент викликав бурю обурення в українському сегменті Facebook.

"Був колись один хлопчина з Білої Церкви, Вадиком звуть, невдало помахав руками. І тепер політичних биків навіть за кордоном звуть Titushka. Хоча фонетично слово не дуже підходить. А Metsger ніби створено для лайки. Поц, шлемазл і Мецгер.П. с. блін, воно ж і справді щось значить, так? [це слово в перекладі з німецької означає "м'ясник" - Главред]", - написав відомий журналіст-розслідувач Денис Бігус.

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"Оприлюднення записів нападу на журналістів програми "Схеми" показало всю шокову правду про цю ситуацію. Наглядова рада Укрексімбанку, де працює більшість незалежних членів, повинна терміново зібратися і прийняти єдине можливе рішення. А це - усунення керівника банку на час слідства, яке теж має пройти в максимально стислі терміни і закінчитися покаранням винних у нападі на журналістів і захистом свободи слова як одного із завоювань України в боротьбі за демократію", - не залишився осторонь екс-депутат і журналіст / блогер Сергій Лещенко.

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"Упевнений, що це, на жаль, не останній такий випадок і публічне приниження, образи, агресія по відношенню до роботи журналіста (саме роботи журналіста, а не журналіста) з боку вищого керівництва держави стимулює різні прояви нетерпимості ефективніше дія законів, порушення яких мало б стимулювати страх перед відповідальністю за такі прояви", - написав журналіст Михайло Ткач.

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