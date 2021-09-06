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Моторошна аварія на Херсонщині: під колесами мікроавтобуса загинули мати з 9-річною донькою

6 вересня 2021, 15:09

Вони померли на місці.

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Пішоходи переходили дорогу в недозволеному місці / НПУ

Трагедія в селі Нова Збур'ївка Херсонської області. У населеному пункті сталася смертельна аварія. Жертвами ДТП стали жінка з дитиною.

Як повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області, ДТП сталася на вулиці Центральній. 33-річний водій вантажного мікроавтобуса "Рено Трафік" ненавмисно наїхав на жінку і дівчинку, які раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому на те місці.

"Водій не встиг загальмувати, в результаті чого транспортний засіб вдарив пішоходів. Внаслідок ДТП 35-річна жінка та її 9-річна донька отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України. У водія вже взяли аналізи для встановлення наявності в його організмі алкоголю або наркотичних засобів.

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Нагадаємо, раніше в Чугуєві на Харківщині легковик збив двох дітей. Вони потрапили в лікарню з важкими травмами. Аварія сталася за участю 23-річної дівчини, яка керувала автомобілем. Вона проїжджала нерегульоване перехрестя в той час, як назустріч по проїжджій частині йшли діти.

Також раніше жахлива ДТП сталася 28 серпня в селі Підберезці поблизу Львова. Аварія за участю вантажівки "ДАФ" і трьох легковиків стала смертельною для школярки.

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ДТП новини Херсона
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