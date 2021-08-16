Моторошна ніч на Говерлі: як дитина 30 годин одна блукала в Карпатах

У Карпатах знайшли дитину, яка заблукала / if.dsns.gov.ua

6-річний Олексій Стефанців з Коломиї, який загубився на Говерлі в Карпатах, від стежки при підйомі на гору відійшов у бік більш ніж на 2 кілометри.

У горах, особливо для дитини, відстань колосальна. Хлопчика знайшли на вершині гори Велика Козмецька, йдеться в матеріалі ТСН.

У цих місцях дуже пересічена місцевість з великим перепадом висот.

Без води і їжі: як дитина вижила одна в горах

Дитині довелося ночувати при дуже холодній температурі — вісім градусів тепла.

Хлопчик 30 годин провів на самоті в горах без теплого одягу і навіть води. Весь цей час він був без води і їжі, а спати йому довелося прямо на землі.

Реклама

"На чому ти спав?",- запитують маленького.

"На землі", - відповідає хлопчина.

"Тобі не холодно було? Що ти їв?",- з'ясовують дорослі.

"Та нічого. Я не хотів їсти. Не пив, у мене не було рюкзака і води", - додав Олкексійко.

/ if.dsns.gov.ua

Моторошна екскурсія на Говерлу: що пішло не так

Для 6-річного Олексія Стефанціва з Коломиї це була перша поїздка в гори. З родичами Олексій в суботу, 14 серпня, після обіду відправився з Заросляка. Обрали найлегший" зелений" маршрут на Говерлу - довжиною майже 5 км.

Дитина загубилася на першому ж, але рідні це зрозуміли через дві години. "Побіг наздоганяти свого брата і свою тітку. Вони пішли вперед. Я постійно бачила його кепочку. Думала, він підніметься вище і зустрінеться з усіма. Коли я вже зустрілася з дочкою, дітьми, то виявилося, що його немає", — згадує бабуся Орися Ямборак.

Ще витратили час, коли до вечора шукали самостійно. Зрештою зателефонували рятувальникам.

Пошуки з кінологами і собаками: як знайшли загублену дитину

На пошуки підняли майже пів тисячі рятувальників, поліцейських, військових, лісників, кінологів з собаками та волонтерами. Саме двоє коломийських добровольців і знайшли Альошу.

"Тримай, це твоя (палиця, - ред.). Він її тримав, щоб від звірів відбиватися", - кажуть дорослі.

"А ти бачив звірів?",- запитують хлопчину.

"Ні, не бачив. Але про всяк випадок", - говорить він.

"Він спускався швидше, ніж ми. Ми його ледве наздоганяли", - уточнили шукачі хлопчика.

Стефанциви обіцяють сина не лаяти. "Я не знаю, як дякувати! Всім вклоняюся до землі", - каже батько.

Хлопчика навіть до лікарні не повезли - так добре він себе почуває. Батьки забрали його додому.

Рятувальна операція в Карпатах

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на горі Говерла були організовані пошуки маленького хлопчика, який відстав від групи і заблукав.

"Під час підйому групою туристів у складі шести осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Пізніше з мережі з'явилися свідчення очевидців про те, що на горі Говерла у Карпатах бачили дитину без супроводу дорослих.