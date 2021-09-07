Моторошна смерть 7-річної дитини в Черкасах: спливли нові факти про скандальну сім'ю

У Черкасах дитина померла внаслідок численних травм / скріншот

Тіло 7-річного Андрійка, який помер у Черкаській обласній дитячій лікарні, передали на розтин. Ряд експертиз має визначити пошкодження, розповів комітеті начальник Черкаського райуправління поліції Володимир Матюшенко.

Відповідь на питання, чи можна було врятувати дитину, дасть експерт, який проводить експертизу і розтин, повідомляє місцеве видання Provce.ck.ua.

"За аналізами стане відомо, чи є слина собак в крові - якщо були задіяні в травмах тварини, це покажуть експертизи. На сьогодні відомо, що дитина в лікарню потрапила вже з пролежнями. Це означає, що вона лежала нерухомо близько 5 діб. Смерть дитини настала від травми голови", - зазначив правоохоронець.

Що відомо про сім'ю Лясових

Він підтвердив, що сім'я хлопчика дійсно конфліктна і неодноразово провокувала сусідів на зіткнення і конфлікти.

У свою чергу начальник служби у справах дітей міськради Світлана Шишлюк підкреслила, що її служба обстежила квартиру, де проживає сім'я Лясових. За фактом перевірки підстав для взяття на облік сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, не виявили, повідомляє Вичерпно.

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"Ми були вдома, обстежили умови проживання. Там чотирикімнатна квартира, для кожної дитини окрема кімната з усіма необхідними меблями та обладнанням. Ми не можемо сказати, що дітьми там не займалися", - зазначила Шишлюк.

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За її словами, ніякої негативної інформації про цю сім'ю раніше не надходило. Андрій - син матері від першого шлюбу. У цій родині він не був усиновленим або прийомним, дитині просто змінили прізвище. Молодшій сестричці хлопчика три роки, вона ще не відвідує садок. Андрій тільки закінчив перший клас. У школі про нього також відгукуються позитивно.

Що відбувається в будинку, де загинула 7-річна дитина

Разом з тим Provce.ck.ua пише, що нерідні бабуся і дідусь понівеченого хлопчика, який позавчора помер у Черкасах, розводили собак. Зараз подружжя перебуває під арештом, їх підозрюють у тому, що вони залишили дитину в небезпеці і без допомоги. Собаки подружжя закриті в будинку, до них ніхто не приходить і вони голодують.

За словами сусіда, який побажав зберегти анонімність, собаки "гризуть один одного". У будинку приблизно десять тварин, які вже кілька днів сидять без їжі. Сусід заглядав у вікна і бачив травмованого пса, у якого було надірвано вухо.

"Я минулої ночі почув їх гавкіт з виттям. Вирішив подивитися, що там таке. І коли світив у вікно, то вони вискочили і я побачив, що в одного собаки вухо надірвано або погризено, в крові. Не думаю, що здалося", - розповів виданню чоловік.

Він зазначив, що у нього "болить душа" за тварин, тому що вони шкребуться у вікна і голосно гавкають. Однак ніхто не приходить в будинок заарештованих чоловіка і жінки, а стороннім особам заходити в чужий будинок забороняє закон.

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Трагедія в Черкасах з 7-річним хлопчиком

Раніше бабусю постраждалого хлопчика Вікторії Лясової оголосили підозру за статтею про залишення в небезпеці і взяли під варту на два місяці.

За версією Лясової, Андрійко впав з Купи цегли – це нібито і стало причиною травми мозку. Інші пошкодження дитина нібито теж завдала собі сама.

24 серпня у Черкасах госпіталізували травмованого семирічного хлопчика.

У дитини діагностували гематому головного мозку, відсутність обох вух і нижньої губи, а також частини статевого органу. Він перебував у вкрай важкому стані.

За даним фактом прокуратура розслідує два провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.Наразі з'ясовуються обставини, за яких хлопчик отримав тілесні ушкодження. Призначено судово-медичну експертизу.

Служба у справх дітей з'ясовує умови проживання дитини, перевіряє повноту виконання її батьками обов'язків щодо виховання та розвитку.