Моторошна пожежа в старовинному костелі в центрі столиці: Монастирський назвав причину

У костелі Святого Миколая в Києві сталася пожежа / Facebook / MVS. gov. ua

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про причини пожежі в костелі Святого Миколая в Києві.

Попередня причина виникнення пожежі в костелі Святого Миколая - коротке замикання в органі, цитує міністра прес-служба МВС.

Монастирський розповів, що зараз на місці події працюють рятувальники ДСНС, які ліквідували пожежу, та представники Нацполіції, які проводять розслідування, а також працівники костелу.

"Вогнеборці прибули на місце події вже через 6 хвилин після надходження повідомлення про пожежу на спецлінію 101. Якби їх реакція була більш тривалою, очевидно, були б великі наслідки пожежі", - додав він.

За словами єпископа Віталія Кривицького, епіцентром пожежі став орган, який згорів дотла, а всі святині збереглися.

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"Серед втрат - тільки концертний орган, який згорів дотла, і одна люстра, яка впала на сходах пресвітерія. Саме орган став епіцентром пожежі (коротке замикання під час репетиції). Пожежа на ньому і зупинилася", - написав він у Facebook.

/ Facebook/mvs.gov.ua

За його словами, вогонь не торкнувся дерев'яного вівтаря і амвона, недоторканими вогнем залишилися фігури по обидва боки органу. Обгорів тільки хрест, що висить посеред вівтарної частини.

Весь храм закопчений і залитий водою, додав священик.

Пожежа в костелі Святого Миколая

У Києві сталася пожежа в костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській пізно ввечері 3 вересня. Пожежа почалася між першим і другим поверхами і швидко поширилася на покрівлю костелу.

Жертв і постраждалих немає.

Займання виникло під час репетиції. Площа пожежі склала 80 кв м.