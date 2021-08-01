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Моторошний стовп чорного диму: під Одесою спалахнула потужна пожежа на складах

1 серпня 2021, 12:46

Полум'я стрімко поширюється всередині приміщень, і вже охопило понад 10 тисяч квадратних метрів.

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Пожежа на складах під Одесою / ДСНС

В селі Нерубайське Одеської області сталася масштабна пожежа на території складських приміщень.

Полум'я стрімко поширюється всередині приміщень, і вже охопило понад 10 тисяч квадратних метрів, повідомляти ГУ ДСНС в Одеській області.

Загальна площа триповерхових складів становить понад 37 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 84 людини і 22 одиниці техніки.

Жертв і постраждалих немає.

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Як уточнює Думська, пожежа почалася від зовнішнього блоку системи кондиціонування.

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Горить під обшивкою, язики полум'я вириваються назовні. Згоріли продукти всередині.

За уточненими даними, горів складський комплекс компанії ІЛС. Він розташований біля траси Одеса-Київ, між селами Холодна Балка і Велика Балка (обидва входять до складу Нерубайської громади).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на території Національного заповідника Хортиця в Запоріжжі у вівторок, 27 липня, спалахнула пожежа. Наразі причини не встановлено, проте правоохоронці підозрюють, що це підпал.

Одеська область новини Одеси
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