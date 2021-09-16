Моторошне вбивство на Черкащині: жінка жорстоко розправилася зі своєю подругою

Жінка зізналася у вбивстві / Нацполиция

У Черкаській області в Смілі трапилася трагедія. Жінка зарізала свою подругу. Вони почали з'ясовувати стосунки, проте конфлікт зайшов так далеко, що закінчився різаниною. Все це сталося під час застілля.

Як повідомляє пресслужба поліції регіону, це сталося 14 вересня. До Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у Смілі виявили труп жінки з ножовим пораненням.

"Слідчі з'ясували, що двоє чоловіків і дві жінки вживали алкоголь. У процесі розпивання спиртного жінки на тлі ревнощів почали сваритися. Одна з подруг вдарила суперницю ножем. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла", - зазначено в повідомленні.

Копи одразу затримали зловмисницю і вона зізналася у скоєному. На даний момент вона знаходиться в СІЗО.

У справі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, дика трагедія в місті Глухів Сумської області, про яку стало відомо вранці 16 вересня, отримала несподіване продовження. Батько-вбивця розповів, навіщо розправився зі своїм трирічним сином.

Він вже зізнався у скоєному і детально розповів про те, як все відбувалося. Як відомо, напередодні чоловік забрав хлопчика з садка. Однак додому так і не привіз. На пошуки їх обох кинули всі сили місцевої поліції і місцевих жителів. А вранці копи вбили наповал жахливою новиною-хлопчика знайшли мертвим у лісосмузі. На голові у нього був пакет.