"Зловісний запах горілого м'яса": моторошні деталі ДТП в Києві, в якій живцем спопеліли люди

ДТП на Брест-Ливтовском шосе / Фейсбук Влада Антонова

З'явилися подробиці моторошної смертельної ДТП, яка сталася у Києві на Брест-Литовському шосе у ніч на понеділок, 24 травня. За попередніми даними, винуватцем аварії є водій фури, який, ймовірніше, заснув за кермом.

Як повідомив засновник паблік dtp.kiev.ua Владислав Антонов у Facebook, водій фури зараз у важкому стані, він знаходиться в опіковому центрі.

"Водій і пасажир Volkswagen згоріли живцем, загинув також пішохід, який випадково опинився вночі на шляху вантажівки. Водій-винуватець, який, ймовірніше, заснув за кермом, у важкому стані опіковому центрі", - розповів деталі аварії блогер.

Антонов уточнив, що водій фури віз цукерки й о 3:50 заснув, виїхавши на зустрічну смугу прямо через відбійник.

"На місці досі триває ліквідація наслідків смертельної ДТП, величезний затор з обох сторін до місця аварії", - розповів він.

Блогер додав, що в районі аварії спостерігалася моторошна картина.

"Зловісний запах горілого м'яса і диму розносився Житомирською трасою, на дорозі лежали чорні пакети та жовті номерки смерті", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 24 травня в Києві на Брест-Литовському шосе сталася смертельна ДТП. Фура вилетіла на зустрічну смугу, зіткнулася з автомобілем та загорілася.

За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник.

Унаслідок зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.