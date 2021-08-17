Смердюча зелена жижа: у Мережі показали екологічну катастрофу на Дніпрі

У Мережі показали страшний стан Дніпра / Скріншот

У Дніпрі замість прозорої води на поверхні плаває щільна маса їдкого зеленого кольору.

Відповідне відео на своїй сторінці в Facebook екс-голова Держекоінспекції Єгор Фірсов.

"На цьому відео Дніпро. Зелений, каламутний Дніпро благає про допомогу і вмирає. Де шалений запах. Де дохла риба, гине від нестачі кисню. Ми гвалтуємо його щодня", - зазначив він.

Він підкреслив, що в річку скидається сотні тонн шкідливої отрути щодня.

"При цьому беремо сотні тонн води для власних потреб. І нічого Дніпру не повертаємо. Ніби цей ресурс нескінченний", - додав Фірсов.

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Додамо, що користувачі в коментарях опублікували фото зеленої цвілі, яка з'явилася на поверхні Дніпра.

Нагадаємо, раніше експерти заявили про катастрофічному стані якості води у Дніпрі - за словами фахівців, причиною цьому є неякісна робота екологічних організацій.

За даними звіту Рахункової палати, у водах Дніпра було знайдено 161 речовину-забруднювач. Фахівці в рамках аудиту річкового басейну Дніпра виявили високий рівень сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів, синтетичного мускусу, важких металів, серед яких цинк, мідь і ртуть. А цвітіння води через забруднення призводить до масового мору риби.