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Змії наступають: у київському таксі катався полоз

1 липня 2021, 14:08

Для того, щоб витягнути рептилію, автомобіль довелося розібрати.

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Маршрут полоза відстежили по камерах відеоспостереження / Telegtam

В одній з машин столичної служби таксі виявили змія. Як повідомляє Telegram-каналу Київ зараз, це був маїсовий полоз, який ще називають червона щуряча змія.

Пізніше з'ясувалося, що він втік з погано закритого тераріуму, який знаходився в квартирі на четвертому поверсі.

Змія сповзла вниз по дереву. Потім проповзла по вулиці і потрапила в автомобіль. Вона залізла в щілину між бензобаком і днищем машини.

Шлях Рептилії вдалося відстежити по камерах відеоспостереження.

Однак, витягти змію вдалося тільки після того, як автомобіль частково розібрали. Водій зняв бензобак.

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У підсумку, полоз не постраждав і повернувся до своїх господарів.

читайте такожСтоличні копи спіймали п'яного неадеквата зі зміями на шиїНагадаємо, подібний випадок стався нещодавно в Харкові. Там господиня квартири знайшла під своїм ліжком пітона. Жінки викликала поліцію, яка витягла рептилію з житла. Незабаром знайшлися і господарі змії.

Для довідки:

Маїсовий або плямистий лазающий полоз - це невелика і неотруйна змія роду Pantherophis. У більшості вона мешкає в Північній Америці і користується широкою популярністю в приватних колекціях.

Її ще називають гутата або червона щуряча змія.

Переважно вона харчується гризунами. Також їй характерний напівдеревний спосіб життя.

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