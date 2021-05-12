Зони карантину в країні: які області в Україні залишилися "помаранчевими"

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили нову і чергову версію карантинного зонування (яке було введене через епідемію COVID-19) в Україні.
Практично всю Україну перевели в "жовту" зону карантину, а в "помаранчевій" зоні залишилися тільки два регіони. Відповідні дані оприлюднили представники пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.
У "помаранчевій" зоні залишилися тільки Миколаївська І Черкаська області. У "жовту" перевели відразу шість областей - Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську.
Крім того, в Україні тільки в Миколаївській і Черкаській областях перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Всі інші регіони відповідають всім іншим показникам по COVID-19.
До слова, при цьому Київ і ще вісім областей цілком відповідають "зеленій" зоні за рівнем епідемічної небезпеки.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
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