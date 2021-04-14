"Зубна фея лагодить дороги": яму на дорозі засипали копіями щелеп

В українському місті Запоріжжя для того, щоб ліквідувати яму в асфальтному покритті, використовували величезну кількість стоматологічних копій щелеп.
У Запоріжжі, в житловому масиві Бабурка, одну з ям в асфальті на дорозі засипали зліпками людських щелеп. Відповідне відео опублікував у Instagram паблік "Це Запоріжжя".
Походження зліпків невідоме - скоріше за все, раніше вони перебували на зберіганні в якійсь Запорізькій стоматологічній клініці. На них навіть залишилися імена пацієнтів і дата зняття зліпка.
У коментарях до публікації вже відзначилися кілька людей, які дізналися свої зліпки.
"Це були заготовини зубів для працівників Укравтодору, бо їм до цього все повибивали", "Х/ф" щелепи. Бабурка "вже на вулицях Запоріжжя", "коли ями такі, що прям зуби вилітають", "Зубна фея лагодить дороги", "а вночі з цієї ями будуть вилазити власники зліпків будете уважні за кермом", ‒ познущалися користувачі в коментарях.
На цей момент жодна з клінік Запоріжжя не зізналася в тому, що віддала зліпки для ремонту дороги.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Минулого літа в Одесі від надзвичайно спекотної погоди почало плавитися дорожнє покриття.
- Це призвело до того, що бітум, який співробітники комунальних служб використовували для ремонту, в масовому порядку потік по вулицях.
- Комунальникам довелося на ходу з фургона розкидати пісок.