"Зубна фея лагодить дороги": яму на дорозі засипали копіями щелеп

Яму на дорозі засипали копіями щелеп / скріншот з відео

У Запоріжжі, в житловому масиві Бабурка, одну з ям в асфальті на дорозі засипали зліпками людських щелеп. Відповідне відео опублікував у Instagram паблік "Це Запоріжжя".

Походження зліпків невідоме - скоріше за все, раніше вони перебували на зберіганні в якійсь Запорізькій стоматологічній клініці. На них навіть залишилися імена пацієнтів і дата зняття зліпка.

У коментарях до публікації вже відзначилися кілька людей, які дізналися свої зліпки.

"Це були заготовини зубів для працівників Укравтодору, бо їм до цього все повибивали", "Х/ф" щелепи. Бабурка "вже на вулицях Запоріжжя", "коли ями такі, що прям зуби вилітають", "Зубна фея лагодить дороги", "а вночі з цієї ями будуть вилазити власники зліпків будете уважні за кермом", ‒ познущалися користувачі в коментарях.

На цей момент жодна з клінік Запоріжжя не зізналася в тому, що віддала зліпки для ремонту дороги.

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