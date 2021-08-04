По-звірячому знущався і втік: у Запорізькій області чоловік на швидкості задавив свою дружину

Чоловік вбив свою дружину / Нацполіція

У Запорізькій області в місті Мелітополь чоловік на смерть збив свою дружину і збігати з місця ДТП.

Як повідомляють правоохоронці, в місті оголосили план "Перехоплення" і через кілька годин затримали зловмисника.

Аварія сталася у вівторок, 3 серпня, близько третьої години ночі на вулиці інтеркультурна.

"У поліцію зателефонував свідок трагедії. Він розповів, що у дворі будинку стався конфлікт між подружжям. В результаті п'яний чоловік за кермом ГАЗ-2705 наїхав на жінку, яка стояла поруч. Постраждала померла на місці, а водій втік", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали близько восьмої ранку в місті Оріхові Запорізької області.

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Обстеження в лікарні підтвердило стан алкогольного сп'яніння.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше, 18 липня, біля села Печихвости Луцького району Волинської області сталося велика дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася, коли люди їхали в автомобілі Ford Focus після відпочинку на озері. 30-річний водій взяв у салон 11 пасажирів, бо на озері починалася буря. Він хвилювався, щоб ніхто не постраждав від негоди.

Водій, ймовірно, не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав у дерево. Він і одна з пасажирок загинули на місці. Не вдалося врятувати життя і 4-річної дівчинки. Ще дев'ять осіб отримали травми.