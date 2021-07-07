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По-звірячому зґвалтував дитину і втік: зловмиснику загрожує серйозне покарання

7 липня 2021, 20:32
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Чоловіка звинувачують за двома статтями: згвалтування особи, яка не досягла 14 років і втеча з-під варти.

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Чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку / УНІАН

У Києві затримали і вручили підозру про скоєння злочину 31-річному чоловікові, який зґвалтував 13-річну дівчинку і втік з-під варти. Чоловік переховувався на даху однієї з будівель у Подільському районі столиці.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, згідно з матеріалами слідства, чоловіка затримали 4 липня 2021 року за підозрою в зґвалтуванні 13-річної дівчинки, він скоїв напередодні на території Подільського району столиці.

"Після затримання чоловіка доставили в Подільське управління поліції і помістили в камеру для затриманих. Однак, 6 липня підозрюваний скоїв втечу з — під варти, віджавши грати, вийшов у двір управління і за допомогою пожежної драбини виліз на дах будівлі, після чого зник у невідомому напрямку", - розповідають у прокуратурі.

Під час розшукових дій правоохоронці встановили, що чоловік вказав не свої дані під час затримання.

Зловмисника спіймали, коли він ховався на даху однієї з будівель на території Подільського району. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Чоловіка звинувачують за двома статтями: згвалтування особи, яка не досягла 14 років і втеча з-під варти. Зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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"Також у зв'язку з викладеним Подільською окружною прокуратурою міста Києва 6 липня 2021 року розпочато кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості з боку працівників Подільського УП ГУНП в м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України", - зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв Главред, в Самарському районі Дніпра рік тому на території покинутої психіатричної лікарні знайшли вбитим і зґвалтованим 11-річного Родіона Волкова. Підозрюваного у вбивстві теж знайшли, але мама хлопчика сумнівається, що до вбивства її сина причетний місцевий бездомний.

В Івано-Франківській області затримали чоловіка, який звинувачується в згвалтуванні своєї падчерки, якій не виповнилося 14 років.

зґвалтування
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