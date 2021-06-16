Звіряче побиття дівчини в Харкові: спливли нові подробиці

У Харкові хлопець побив

беззахисну дівчину на вулиці біля під'їзду / скріншот

Постраждала від побиття 14–річна харків'янка Єлизавета Терещенко дружила зі своїм кривдником - 17-річним Олександром Тараником. Мама дівчинки розповіла, що вони "зустрічалися", але нічого серйозного між ними не було.

"Нічого серйозного. Тиждень-два зустрічалися, ходили за ручки і на цьому все скінчилося", - розповіла жінка виданню Надзвичайні новини.

Вона додала, що хлопець почав простягати руки до дівчини і погрожував.

"Я тобі обличчя наб'ю, говорив він", - поділилася мама дівчинки.

До слова, жертвою побоїв хлопця стала не лише ця 14-річна харків'янка. У поліцію вже надходила заява проти юного агресора Олександра Тараника, але його так і не покарали.

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Як повідомляв Главред, у Харкові серед білого дня і прямо під під'їздом п'ятиповерхівки 17-річний хлопець бив руками і ногами 14-річну дівчину. У неї зламаний ніс. За розправою мовчки спостерігали свідки, але за жертву ніхто не заступився.

Поліція розшукала хлопця, який побив і зламав ніс дівчині в Харкові. Разом з батьком він побував у відділенні поліції, де дав свідчення. З'явилося нове звернення з вибаченнями, а батько сподівається домовитися з батьками постраждалої. Правоохоронці перекваліфікували справу, і тепер фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.