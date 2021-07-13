Звіряче вбивство: на Київщині лікар зарізав випадкового перехожого

Лікар-Різник вбив перехожого / НПУ

На Таращанському мосту в Білій Церкві Київської області сталося моторошне вбивство. Медик по-звірячому вбив випадкового перехожого. Він завдав жертві 11 колото-різаних ран.

Як передавають у поліції Київщини, вбивство сталося 8 липня близько 22: 45. Потерпілий йшов додому.

"Посеред мосту на нього напав невідомий і наніс ножем тілесні ушкодження. Водій автомобіля, який проїжджав повз місце події, побачив, що на проїжджій частині лежить закривавлений чоловік. Він, не припиняючи рух, повідомив про вказану подію в поліцію", - йдеться в повідомленні.

48-річного чоловіка з множинними колото-різаними пораненнями доставили в лікарню. Однак медики не змогли його врятувати.

Поліція з'ясувала, вбивцею виявився 38-річний уродженець Луганщини. Він проживав на Білоцерківщині, де працював лікарем у Володарській лікарні.

Реклама

"Він безпричинно завдав 11 ножових поранень загиблому з хуліганських спонукань", - додали в поліції.

На даний момент зловмиснику повідомили про підозру за п.7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, на початку липня в селі Девладове Дніпропетровської області сталася трагедія - 28-річний вітчим наніс ножові поранення двом дітям своєї співмешканки. Так він намагався помститися матері дитини, яка захотіла з ним розлучитися.

11 липня стало відомо, що в дитячій обласній клінічній лікарні помер дворічний Міша. Дитина так і не вийшла з коми.

За словами лікарів, у маленького хлопчика не було жодних шансів вижити. У нього помер мозок, була значна втрата крові, а також пошкоджені артерії і судини – все це виявилося вироком для дитини.