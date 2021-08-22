"Зірка в лобі, замість звивин": у герої пам'ятника копам у Києві впізнали генерала поліції

Андрій Нєбитов відкриває пам'ятник поліцейському / скріншот

В Києві біля головного управління Національної поліції на вулиці Володимирській відкрили пам'ятник " капітану поліції "під назвою"захисник".

Бронзову статую встановили на честь діючих поліцейських України з нагоди 30-річчя Незалежності, а на виготовлення пішло 180 кілограмів бронзи, висота становить 2 метри, повідомляє прес-служба поліції.

Голова ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов особисто відкрив пам'ятник. Він сказав, що тим, хто хоче успішно вступити на службу в Нацполіцію, потрібно потерти жетон капітана; для отримання нового звання — потриматися за Погони; для розкриття злочинів — за пістолет. За його словами, бронзовий "захисник" є втіленням відразу багатьох українських офіцерів.

У свою чергу журналіст Роман Синіцин пише в Facebook, що герой скульптури дуже нагадує самого Нєбитова, а відкрили пам'ятник у день народження генерала.

"Я в принципі багато бачив і чув у цьому житті, але це не лізе на голову зовсім. Вчора був день Нацполу? Ні, він 4 липня святкується. Ще 20 грудня менти п'ють, бо "День міліції", можна зрозуміти. Але ніякої пам'ятної дати вчора не було. Ну, крім дня народження керівника ГУНП, якогось громадянина Нєбитова. І ось цей діяч відкрив собі пам'ятник ... дуже схожий до речі", - зазначив журналіст.

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Він додав, що всі сторінки поліцейських відділів Київської області змусили репостити новину про відкриття пам'ятника, "на який самі ж і скидалися". Крім того. 20 серпня поліцейські також урочисто привітали начальника поліції Київської області генерала Андрія Нєбитова, а потім видалили відеозапис з Facebook. Журналіст Роман Синіцин на своїй сторінці розмістив копію ролика.

На записі поліцейські і загін барабанщиків вишикувалися посеред проїжджої частини біля ЦУМу на Хрещатику, який перекрили для репетиції параду на честь Дня Незалежності. Правоохоронці тричі прокричали " ура " на очах у пішоходів, а потім музиканти зіграли туш.

"Поліція Київської області чомусь знесла зі своєї сторінки привітання з днюхою парадної "коробки" поліції своєму начальнику Нєбитову, "тричі Слава!" Незручно якось? Ну, я знову опублікую. Пам'ятник цьому громадянину з зіркою в лобі, замість звивин, коли демонтувати будете? Андрій Нєбитов з минулим, дядько", — додав Синіцин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в місті Біла Церква Київської області поліцейські влаштували бійку прямо біля службового автомобіля.

Забіяк були змушені розбороняти їх колеги. Зрештою правоохоронцям вдалося розтягнути б'ються копів в різні боки.