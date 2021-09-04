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"Звуки потойбіччя": Укрзалізниця шокувала пасажирів новими вакуумними туалетами

4 вересня 2021, 17:59

При спуску води вони видають звуки, які в Мережі називають з "пекельними".

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Незвичайний туалет помітили в поїзді "Київ-Ізмаїл". / Скріншот

Слідом за презентацією публіці нових плацкартних вагонів, пасажири "Укрзалізниці" провели тест-драйв нових вакуумних туалетів. І виявилися більш ніж здивовані. Вся річ у тім, що при зливі води санвузол видає вкрай неприємний звук.

Незвичайний туалет помітили в поїзді, що курсує за маршрутом "Київ – Ізмаїл". На ролику видно, як жінка зливає воду в туалеті, після чого санвузол починає голосно пищати, свистіти і "гарчати". Все це триває практично хвилину.

"Пасажири випробували нові вакуумні туалети, які встановили в поїздах "УЗ". І все б нічого, але звук роботи цих унітазів нагадує звуки з пекла. Може вже нехай назад з педалькою повернуть? Так і серце може стати...", – говориться у публікації до відео.

У коментарях до ролика користувачі відзначили, що такий звук може буквально налякати і закласти вуха.

  • Бідні пасажири крайнього в туалет купе.
  • Так і серце може зупинитися.
  • Яка країна, такі і туалети

Нагадаємо, нещодавно з поїздом Львів-Маріуполь стався курйоз. Прямий у вагоні пасажирів застав дощ. Опади протекли крізь дах і залили речі.

Також раніше на Придніпровській залізниці хулігани кинули камінь в кабіну поїзда, що рухається. Він потрапив прямо в око машиністу. В результаті чоловік отримав серйозну травму і частково позбувся зору.

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