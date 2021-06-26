120 тисяч паспортів України у Придністров'ї: у Лаврова вибухнули різкою заявою щодо Донбасу

Росія звинуватила Україну в роздачі своїх паспортів у невизнаному Придністров'ї / УНІАН

У МЗС Росії заявили, що Москва нібито вимушено роздає свої паспорти жителям окупованих районів Донбасу через блокаду з боку Києва. При цьому російська влада звинувачує Україну у тому, що Київ нібито видав близько 120 тисяч своїх паспортів у Придністров'ї, а українські громадяни, мовляв, отримали вже приблизно 800 тисяч паспортів Угорщини, Польщі та Румунії.

"Ми не раз казали, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеним гуманітарним заходом в умовах впровадженої Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку згідно з Мінськими угодами він повинен зняти. Через те що Київ цього не робить, жителі Донецька і Луганська вже сім років ущемляються в правах", - цитує пресслужба відомства відповідь представниці МЗС РФ Захарової на слова президента України Володимира Зеленського про російські паспорти на Донбасі.читайте такожУ партії Путіна назвали реальну причину роздачі паспортів к ОРДЛО

При цьому вона підкреслила, що Україна нібито вже видала 120 тисяч своїх паспортів жителям невизнаного анклаву Придністров'я, а українські громадяни, мовляв, вже отримали приблизно 800 тисяч паспортів Польщі, Румунії та Угорщини.

"За різними оцінками, на руках в українських громадян наразі знаходиться близько 300 тис. польських паспортів, 300 тис. угорських і 200 тис. румунських. Сама Україна активно надає громадянство жителям Придністров'я, у яких є близько 120 тис.українських паспортів", - підкреслила Марія Захарова.

Роздача паспортів Росії у ОРДЛО

Російська парламентська політична сила Справедлива Росія 22 березня оголосила про плани щодо створення в окупованому Донецьку офісу, де жителям ОРДЛО видаватимуть паспорти РФ і консультуватимуть їх щодо участі у виборах.

Згідно з даними джерел Східної правозахисної групи, Москва поставила окупаційним адміністраціям захопленого Донбасу завдання підготувати виборчі дільниці у ОРДЛО для організації виборів до Держдуми Росії.

Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Володацький заявляв, що Росія планує роздати ще 500 тисяч своїх паспортів на окупованих районах Донбасу.