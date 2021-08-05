21-річна єгиптянка померла через годину після весілля: поховали її наступного дня

Ісра Шаабан померла від серцевого нападу / The Sun

День весілля став днем смерті для 21-річної мешканки Єгипту. Наречена Ісра Шаабан померла від серцевого нападу всього через годину після того, як вийшла заміж, її поховали наступного дня.

Як пише The Sun, коли дівчина заходила до свого нового будинку в селі Медум в провінції Бені-Суейф, що на півночі Єгипту, їй стало зле – вона поскаржилася на втому.

Незабаром молода наречена відчула різкий біль у грудях, її довелося госпіталізувати. Дива не сталося - лікарі не змогли врятувати дівчину, і вона померла.

"Учора ми були на весіллі Ісри, де всі були щасливі, сьогодні ми поховали її", — розповів двоюрідний брат єгиптянки Мохаммад Хамед.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, подія шокувала все село, майже всі жителі якого прийшли попрощатися з Ісрою.

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"Після весілля наречена відчула втому і різкий біль в животі і грудях. Вона попросила свою сім'ю не залишати її. Наречену доставили до лікарні, де вона померла", — поділився один з жителів Медуму.

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