23-річний українець трагічно загинув у Польщі / Reuters

У Польщі трагічно загинув заробітчанин з України. На швидкісній трасі S17 між Любліном і Варшавою 23-річний українець виконував дорожні роботи. Коли чоловік малював дорожню розмітку, його збив вантажний автомобіль.

"Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним двоє робітників, один з них - українець, фарбували горизонтальні розмітки", - повідомляє Wp.pl.

За інформацією ЗМІ, вантажівка в'їхала в задню частину припаркованого Volkswagen.

"Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед автомобілями, загинув на місці. Другого працівника доставили в лікарню в Пулавах", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що відразу після інциденту дорога на місці аварії була перекрита, ведуться слідчі дії.

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