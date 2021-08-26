"Пекло на землі": в ООН передрекли Афганістану кризу і голод

Для запобігання цій ситуації найближчим часом необхідно не менше 200 мільйонів доларів.
В ООН спрогнозували жахливе майбутнє для захопленого талібами Афаністана. З голодом можуть зіткнутися близько 14 мільйонів афганців.
Як повідомляє Reuters, про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, назвавши катастрофу стрімкою і неминучою.
"Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі", - акцентував Бізлі.
Він стверджує, що передумов для такого трагічного прогнозу відразу кілька. В першу чергу, це - посуха, яка триває не перший рік. Важливу роль вже відіграють конфлікти і спад в економіці. І, звичайно ж, пандемія COVID-19, з якою в таких умовах впоратися буде дуже важко, практично неможливо.
Для того, щоб уникнути цього прогнозу, необхідно не менше 200 мільйонів доларів. Причому вже до вересня.
В ООН сподіваються, що США, Катар і арабські країни Перської затоки виділять дану фінансову допомогу стражденному населенню.
Трагедія в Афганістані
- США після 20-річного перебування в Афганістані прийняли рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 Серпня.
- Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.
- Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані закінчено.
- Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.
- Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпека у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.