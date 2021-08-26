"Пекло на землі": в ООН передрекли Афганістану кризу і голод

Талібан передрік Афганістан на апокаліпсис / REUTERS

В ООН спрогнозували жахливе майбутнє для захопленого талібами Афаністана. З голодом можуть зіткнутися близько 14 мільйонів афганців.

Як повідомляє Reuters, про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, назвавши катастрофу стрімкою і неминучою.

"Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі", - акцентував Бізлі.

Він стверджує, що передумов для такого трагічного прогнозу відразу кілька. В першу чергу, це - посуха, яка триває не перший рік. Важливу роль вже відіграють конфлікти і спад в економіці. І, звичайно ж, пандемія COVID-19, з якою в таких умовах впоратися буде дуже важко, практично неможливо.

Для того, щоб уникнути цього прогнозу, необхідно не менше 200 мільйонів доларів. Причому вже до вересня.

В ООН сподіваються, що США, Катар і арабські країни Перської затоки виділять дану фінансову допомогу стражденному населенню.

Трагедія в Афганістані