Агресія Росії проти України: США та Британія виступили із заявою

Блінкен і Рааб спільно підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Глави зовнішньополітичних відомств США і Великобританії обговорили під час зустрічі в Лондоні агресію Росії, а також спільну позицію щодо підтримки України на тлі останньої ескалації, спровокованої Кремлем.
"Ми з Тоні (Блінкеном – ред.) обговорили цілий комплекс питань безпеки - Іран, Афганістан, постійні стурбованості щодо (дій – ред.) Росії, зокрема на кордоні з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч в цих питаннях, і я вітаю тверду прихильність США Альянсу НАТО", - заявили Ентоні Блінкен і Домінік Рааб під час брифінгу за результатами переговорів у понеділок, їх цитує Укрінформ.
Держсекретар Блінкен своєю чергою подякував Сполученому Королівству за те, що воно "приєдналося до США в процесі притягнення Росії до відповідальності" за її безрозсудні й агресивні дії.
Він додав, що вони спільно підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
Російська агресія - про що йшлося раніше:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів до місць їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
- Попри те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.