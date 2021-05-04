Агресія Росії проти України: США та Британія виступили із заявою

Блінкен і Рааб виступили із заявою з приводу агресії РФ / Reuters

Глави зовнішньополітичних відомств США і Великобританії обговорили під час зустрічі в Лондоні агресію Росії, а також спільну позицію щодо підтримки України на тлі останньої ескалації, спровокованої Кремлем.

"Ми з Тоні (Блінкеном – ред.) обговорили цілий комплекс питань безпеки - Іран, Афганістан, постійні стурбованості щодо (дій – ред.) Росії, зокрема на кордоні з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч в цих питаннях, і я вітаю тверду прихильність США Альянсу НАТО", - заявили Ентоні Блінкен і Домінік Рааб під час брифінгу за результатами переговорів у понеділок, їх цитує Укрінформ.

Держсекретар Блінкен своєю чергою подякував Сполученому Королівству за те, що воно "приєдналося до США в процесі притягнення Росії до відповідальності" за її безрозсудні й агресивні дії.

Він додав, що вони спільно підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

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