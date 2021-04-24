Алієв відреагував на визнання Байденом геноциду вірмен

Заява Байдена серйозно нашкодила планам щодо співпраці у Південному Кавказі, вважає Ільхам Алієв.
Президент Туреччини Ільхам Алієв назвав заяву американського глави держави Джо Байдена про визнання геноциду вірмен у Османській імперії "історичною помилкою". Азербайджанський лідер вважає такі слова неприйнятними і такими, що завдають шкоди тенденціям співпраці у Закавказзі.
Як повідомляє РИА Новости, Алієв і Ердоган провели телефонні перемовини, під час яких азербайджанський і турецький глави держав засудили заяву Байдена про геноцид вірмен.
"Зазначивши, що це рішення було помилковим, президент Ільхам Алієв назвав його історичною помилкою. Президент підкреслив, що Азербайджан вважає цю заяву неприйнятною", - наголошується в повідомленні пресслужби президента азербайджанської держави.
Також Алієв підкреслив, що заява завдала удару по співпраці, що формується у Закавказькому регіоні.
Заява Байдена про геноцид вірмен у Османській імперії
- Президент США Джо Байден у суботу, 24 квітня, публічно визнав трагічні події початку ХХ століття у Османській імперії геноцидом вірменського народу. Він став першим за 40 років американським главою держави, який відкрито зробив таку заяву.
- У Туреччині назвали його слова "серйозною помилкою", яку повинен виправити Вашингтон і підкреслили, що це рішення може позначитись на турецько-американських відносинах. Президент Реджеп Ердоган висловив співчуття нащадкам загиблих вірмен і заявив про готовність відновлювати відносини з Вірменією.
- Прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян позитивно відреагував на заяву президента США Джо Байдена. Глава вірменського урядів сказав, що такі слова є серйозним кроком на шляху відновлення історичної справедливості.