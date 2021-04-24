Алієв відреагував на визнання Байденом геноциду вірмен

Рішення Байдена щодо подій початку ХХ століття у Османській імперії неприйнятне - Алієв / president.az

Президент Туреччини Ільхам Алієв назвав заяву американського глави держави Джо Байдена про визнання геноциду вірмен у Османській імперії "історичною помилкою". Азербайджанський лідер вважає такі слова неприйнятними і такими, що завдають шкоди тенденціям співпраці у Закавказзі.

Як повідомляє РИА Новости, Алієв і Ердоган провели телефонні перемовини, під час яких азербайджанський і турецький глави держав засудили заяву Байдена про геноцид вірмен.

"Зазначивши, що це рішення було помилковим, президент Ільхам Алієв назвав його історичною помилкою. Президент підкреслив, що Азербайджан вважає цю заяву неприйнятною", - наголошується в повідомленні пресслужби президента азербайджанської держави.

Також Алієв підкреслив, що заява завдала удару по співпраці, що формується у Закавказькому регіоні.

Заява Байдена про геноцид вірмен у Османській імперії