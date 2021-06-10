"Америка повернулася": Байден озвучив свій основний меседж Путіну

Джо Байден розповів , що збирається сказати Путіну / Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що дасть зрозуміти господареві Кремля Володимиру Путіну, що "Америка повернулася" і гратиме роль сильного лідера на міжнародній арені.

Таку заяву глава Білого дому озвучив, виступаючи перед військовими на американській базі у Великій Британії. Трансляція його виступу велася на YouTube-каналі Білого дому.

"Щоби дати йому знати, що я хочу, щоби він знав", - сказав Байден.

Він пообіцяв, що говоритиме про повернення Сполучених Штатів на всіх етапах свого першого закордонного турне. Також він додав, що Штати не прагнуть конфлікту з Росією, "однак США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями завдаватиме нам шкоди".

"Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій в США, Європі, інших частинах світу", - сказав глава Білого дому.

Також Байден зазначив, що ясно дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати свої головні цінності й стратегічні інтереси".

Байден в черговий раз повторив, що хоче налагодити "стабільні та передбачувані відносини" в РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності.

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", - сказав президент.

Як відомо, в рамках європейського турне президент США ввечері 9 червня прибув до Великої Британії. Байден має намір відвідати три країни, взяти участь в декількох самітах і провести низку зустрічей.

Зустріч Байдена і Путіна

Сполучені Штати і РФ 24 травня провели попередні консультації з питань американо-російських відносин. Сторони домовилися про продовження подальших переговорів у форматі саміту Вашингтона і Москви.

Президент США Джо Байден і господар Кремля Володимир Путін проведуть зустріч 16 червня в Женеві, про що офіційно повідомили 25 травня в Білому домі.

Байден на переговорах з Путіним заявить про підтримку територіальної цілісності України, вважає представник Білого дому Аманда Слоат.

Як розповів заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, Путін на зустрічі з Байденом попросить американського президента підтримати так званий "діалог" Києва з бойовиками "ДНР" і "ЛНР", а також імплементацію других Мінських угод.