Американці накинулися на Китай через падіння ракети

Американці висунули звинувачення Китаю / РІА VistaNews

Американське космічне агентство (NASA) виступило зі звинуваченнями на адресу Китаю через падіння ракети Long March 5B. Ситуація з ракетою показала, що Пекін не дотримується стандартів, схвалених у поводженні із космічним сміттям, йдеться в заяві керівника NASA Білла Нельсона.

У заяві йдеться, що країни повинні мінімізувати ризики для людей на Землі при поверненні космічних об'єктів, а також повідомляти про ці операції максимально прозоро. Але дії Китаю говорять про те, що Пекін не дотримується стандартів щодо космічного сміття.

"Дуже важливо, щоб Китай та всі космічні країни й комерційні організації діяли відповідально та прозоро у космосі для забезпечення безпеки, стабільності і довгострокової екологічності космічної діяльності", - додав Нельсон.

Падіння китайської ракети - про що повідомлялося раніше: