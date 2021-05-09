Американці накинулися на Китай через падіння ракети

У заяві йдеться, що країни повинні мінімізувати ризики для людей на Землі при поверненні космічних об'єктів.
Американське космічне агентство (NASA) виступило зі звинуваченнями на адресу Китаю через падіння ракети Long March 5B. Ситуація з ракетою показала, що Пекін не дотримується стандартів, схвалених у поводженні із космічним сміттям, йдеться в заяві керівника NASA Білла Нельсона.
У заяві йдеться, що країни повинні мінімізувати ризики для людей на Землі при поверненні космічних об'єктів, а також повідомляти про ці операції максимально прозоро. Але дії Китаю говорять про те, що Пекін не дотримується стандартів щодо космічного сміття.
"Дуже важливо, щоб Китай та всі космічні країни й комерційні організації діяли відповідально та прозоро у космосі для забезпечення безпеки, стабільності і довгострокової екологічності космічної діяльності", - додав Нельсон.
Падіння китайської ракети - про що повідомлялося раніше:
- На вихідних на поверхню Землі впадуть уламки китайської ракети Long March-5b - в результаті неконтрольованого повернення в атмосферу планети.
- У Пентагоні заявили, що спостерігають за траєкторією об'єкта, але не планують його збивати.
- Шанси на те, що шматок космічного сміття впаде на людей дуже малі, не в останню чергу тому, що більша частина поверхні Землі покрита океаном, а також тому, що та частина, яка є сушею, включає величезні безлюдні території.
- Сьогодні залишки китайської ракети Long March 5B впали в Індійський океан, а основна її частина була знищена при повторному попаданні в атмосферу Землі.