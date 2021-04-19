Американські есмінці знову попливли до Чорного моря / Reuters

Два американських ескадрених ракетних есмінця знову вийшли з бази на грецькому острові Крит у напрямку чорноморських проток. Про це повідомляє в Facebook головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту чорноморських стратегічних досліджень повідомляє, що обидва американські ракетні есмінця USS Donald Cook (DDG-75) і USS Roosevelt (DDG-80) знову вийшли з бази на острові Крит у напрямку чорноморських проток. Коли-небудь це назвуть "дипломатія есмінців"(замість застарілого" дипломатія канонерок")", ‒ сказав він.

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