Американські есмінці знову попливли до Чорного моря

Есмінці USS Donald Cook (DDG-75) і USS Roosevelt (DDG-80) з Шостого флоту знову вийшли з бази на острові Крит у напрямку чорноморських проток.
Два американських ескадрених ракетних есмінця знову вийшли з бази на грецькому острові Крит у напрямку чорноморських проток. Про це повідомляє в Facebook головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.
"Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту чорноморських стратегічних досліджень повідомляє, що обидва американські ракетні есмінця USS Donald Cook (DDG-75) і USS Roosevelt (DDG-80) знову вийшли з бази на острові Крит у напрямку чорноморських проток. Коли-небудь це назвуть "дипломатія есмінців"(замість застарілого" дипломатія канонерок")", ‒ сказав він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Міністерство оборони США (Пентагон) з кількох причин відмовилося від планів відправити есмінці своїх Військово-морських сил транзитом по Чорному морю.
- США не відправили кораблі в Чорне море, оскільки побоювалися загострення напруженості між Російською Федерацією і Україною і ескалації конфлікту на Донбасі, повідомляє американське видання Politico,
- Співрозмовник зазначив, що транзитне переміщення кораблів по Чорному морю не є новим сигналом, ВМС Штатів в рік проводять вісім-дев'ять таких транзитів.
- 8 листопада глава штабу оборони Великобританії, генерал Нік Картер заявив, що глобальна політична нестабільність і економічна криза через пандемію коронавірусу можуть привести до Третього світовій війні.
Автор: Дмитро Відоменко