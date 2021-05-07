Американський політтехнолог розкрив справжню тему переговорів Байдена і Путіна

Експерт розкрив справжню мету зустрічі Байдена і Путіна / Reuters

Відомий американський політтехнолог-республіканець Дейн Уотерс вважає, що президент США Джо Байден планує обговорити під час майбутньої можливої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним новий договір про ядерне озброєння.

"Це те, навіщо він сяде на стіл і те, де хоче встановити обмеження для Путіна. Можливо, Білий дім вважає, що чим більше територій фізично захопить Путін, тим більше він зможе розмістити там ядерної зброї та представляти велику загрозу для Європи", - сказав Уотерс в інтерв'ю виданню Апостроф.

Зі свого боку, Путін хотів би обговорити з "ядерними державами" розташування ядерного озброєння за арктичним колом, де він будує військові бази. Уотерс вважає, що президент РФ "збирає те, чим він може управляти для глобального впливу". При цьому у Путіну навряд чи вдасться повторити те, що зробили Сталін, Рузвельт і Черчілль в Ялті.

"Це, звичайно, дало б можливість діяти Путіну з більшою безкарністю. Наприклад, розмістити ядерні ракети на Кубі. Але ми живемо в світі демократичних країн, Велика Британія позбулася своїх колоній. І розмістити ракети можна, лише якщо країна дасть свою згоду на це. Тому я не бачу можливості, щоби світові лідери ділили між собою країни, як це було тоді. Хоча ми говорили про нарцисизм Путіна. Ви знаєте, він би хотів таке фото, як тоді в Ялті. Він хотів би. Крім того, можуть бути і винятки щодо переговорів. У світі ще є "незаймані" території, наприклад, космос, Артика і Антарктика. Про те, хто контролюватиме їх, можна домовлятися", - зазначив політтехнолог.

Довідка. Ялтинська (Кримська) конференція союзних держав пройшла 4-11 лютого 1945 року в Лівадійському (білому) палаці в селищі Лівадія в 3 км від Ялти, передає Вікіпедія.

Конференція була присвячена встановленню післявоєнного світового порядку і стала останньою зустріччю лідерів антигітлерівської коаліції "великої трійки" в доядерну епоху.

У Ялті ухвалювалися основні рішення про майбутній розподіл світу між країнами-переможницями. У цьому питанні Рузвельт, Черчілль і Сталін, пішовши на взаємні поступки, домовились практично за всіма пунктами. В результаті конфігурація політичної карти світу зазнала суттєвих територіальних змін.

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