Американська сенаторка у Києві пообіцяла новий санкційний зашморг для Північного потоку-2 / Reuters

Завершення будівництва "Північного потоку-2" матиме серйозні наслідки для України, заявила сенаторка від американського штату Нью-Хемпшир Джин Шахін. Вона сподівається, що цього року запровадять нові санкції проти газопроводу.

"Завершення будівництва "Північного потоку-2" матиме серйозні наслідки для України та енергетичної безпеки Європи, тому що Росія таким чином отримає у свої руки нову зброю", - сказала Шахін на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, в Конгресі сформовано двопартійну опозицію до проєкту, і там розглядатимуть способи зупинки будівництва і подальших дій на випадок, якщо будівництво труби все ж завершать - на етапі отримання необхідних для початку прокачування газу ліцензій і дозволів.

Також сенаторка зазначила, що восени в Німеччині відбудуться вибори, які можуть вплинути на реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Раніше комерційний директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтід під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що компанія-оператор російського енергетичного проєкту Північний потік-2 позитивно оцінює ситуацію з газопроводом і вважає, що він буде добудований.

Він зазначив, що картина краща, ніж торік, проте тепер слід провести діалог між країнами, які зацікавлені в будівництві трубопроводу. Сторони повинні знайти компроміс з питань СП-2, а від Німеччини очікуються поступки з певних питань.

Північний потік-2 - про що йшлося раніше: