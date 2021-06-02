Американська сенаторка у Києві пообіцяла новий санкційний зашморг для Північного потоку-2

Також сенаторка зазначила, що восени в Німеччині відбудуться вибори, які можуть вплинути на реалізацію проєкту "Північний потік-2".
Завершення будівництва "Північного потоку-2" матиме серйозні наслідки для України, заявила сенаторка від американського штату Нью-Хемпшир Джин Шахін. Вона сподівається, що цього року запровадять нові санкції проти газопроводу.
"Завершення будівництва "Північного потоку-2" матиме серйозні наслідки для України та енергетичної безпеки Європи, тому що Росія таким чином отримає у свої руки нову зброю", - сказала Шахін на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Радіо Свобода.
За її словами, в Конгресі сформовано двопартійну опозицію до проєкту, і там розглядатимуть способи зупинки будівництва і подальших дій на випадок, якщо будівництво труби все ж завершать - на етапі отримання необхідних для початку прокачування газу ліцензій і дозволів.
Також сенаторка зазначила, що восени в Німеччині відбудуться вибори, які можуть вплинути на реалізацію проєкту "Північний потік-2".
Раніше комерційний директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтід під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що компанія-оператор російського енергетичного проєкту Північний потік-2 позитивно оцінює ситуацію з газопроводом і вважає, що він буде добудований.
Він зазначив, що картина краща, ніж торік, проте тепер слід провести діалог між країнами, які зацікавлені в будівництві трубопроводу. Сторони повинні знайти компроміс з питань СП-2, а від Німеччини очікуються поступки з певних питань.
Північний потік-2 - про що йшлося раніше:
- 11 грудня 2020 року будівництво газопроводу Північний потік-2 було відновлено в економічній зоні Німеччини після річного періоду, пов'язаного із зупинкою робіт через санкції США.
- 5 лютого канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Росії загрожують нові санкції з боку Німеччини через тюремний вирок опозиціонеру Олексію Навальному і висилки дипломатів Євросоюзу. Однак на будівництві газопроводу Північний потік-2 це ніяк не відіб'ється.
- 22 лютого США розширили санкції проти газопроводу Північний потік-2. Як заявили в американському Мінфіні, до ще одного санкційного списку внесено зайняте в будівництві Північного потоку-2 судно - трубоукладач Фортуна.
- 22 квітня колишній головний координатор санкційної політики Держдепу США, експосол США в Польщі Деніел Фрід заявив, що газопровід Північний потік-2 є поганим проєктом, який розколе енергетичний ринок в Європі.