Меркель відправиться до Путіна у Москву перед зустріччю з Зеленським в Україні

Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня / УНІАН

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель 20 серпня відправиться з візитом до Москви для перемовин з главою РФ Володимиром Путіним. Під час дискусії сторони планують обговорити німецько-російські відносини, а також актуальні питання міжнародної політики. Візит Меркель у Росію відбудеться за два дні до її поїздки до Києва на перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Інтерфакс, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що Меркель у Москві проведе зустріч з російським главою держави Путіним.

читайте такожКричали на одне одного: у ФРН розповіли про лайку Меркель і Путіна через Україну"Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом (главою РФ Путіним, - ред.)", - уточнив Зайберт.

Пресслужба Кремля підтвердила візит Меркель і перемовини з Путіним. Сторони повинні обговорити відносини Росії і Німеччини, а також низку важливих питань міжнародної політики.

"Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянути низку актуальних міжнародних і регіональних питань", - підкреслюється у повідомленні.

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Зазначимо, 26 вересня відбудуться вибори у Бундестаг. Ангела Меркель не висуватиме свою кандидатуру на пост канцлера. Замість неї новим кандидатом від партії ХДС стане Армін Лашет.

Візит Ангели Меркель в Україну

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня очікує на візит канцлерки ФРН Ангели Меркель до Києва. Під час перемовин лідери двох держав повинні обговорити важливі питання україно-німецького співробітництва.

На Банковій пізніше уточнили, що Зеленський і Меркель, в першу чергу, обговорять питання запуску газопроводу Північний потік-2. Києву потрібні гарантії у зв'язку з введенням до експлуатації трубопроводу Газпрому. Крім того, також планується обговорення перезапуску перемовин щодо Донбасу.