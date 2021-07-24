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Аномалія з посухою і повенями вдарила по врожаю: дефіцит зерна загрожує голодом

24 липня 2021, 19:48

На посіви негативно вплинули сильні морози, повені та спека.

квітка, посуха, спека
Світові загрожує посуха / Фото pixabay.com

Аномальні погодні явища по всьому світу ставлять під загрозу збір врожаю сільськогосподарських культур.

Небезпечна ситуація може спровокувати зростання цін на продовольство, які вже близькі до максимальних за десятиліття, повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що на посіви, запаси продуктів і ціни негативно вплинули сильні морози в Бразилії, повені в Китаї і спекотна погода в Північній Америці. Дощі в Європі також викликали небезпеку грибкових захворювань у зернових і зупинили збір врожаю.

Підкреслюється, що високі температури і посуха спровокували сотні лісових пожеж на кордоні США і Канади. Це знищило с / г посіви і тимчасово заблокувало експорт зерна. В результаті ціни на яру пшеницю досягли максимуму за вісім років.

Разом з тим частина врожаю в Європі може в кінцевому підсумку перейти з помелу хлібних продуктів на годування сільськогосподарських тварин. Це ставить під загрозу поставки в Північну Африку, яка залежить від імпорту високоякісного зерна.

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Водночас індекс цін на продукти харчування ООН зростав протягом 12 місяців до травня. Він почав знижуватися в червні і зупинився на позначці +34% в порівнянні з минулим роком. Цей індекс вимірює міжнародні ціни на продовольчі товари.

В ООН б'ють на сполох. Там попередили, що деякі громади вже переживають кошмари змін клімату.

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/ Bloomberg

Прогноз погоди до кінця літа 2021:

Раніше завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить жарких днів у найтеплішому місяці — липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.

Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки-стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.

посуха повінь
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