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Аномальні зміни клімату є лише початком майбутнього найгіршого: генсек ООН

16 вересня 2021, 14:41

Незабаром світ зіткнеться зі ще більш катастрофічними наслідками зміни клімату.

Антоніу Гутерріш, ООН
Антоніу Гутерріш застерігає про наближення апокаліпсису / Reuters

В ООН в черговий раз попередили людство про катастрофічні наслідки зміни клімату.

За словами генерального секретаря Міжнародної організації Антоніу Гутерріша, у людства вже не залишилося часу, тому "потрібно негайно діяти".

Про це йдеться в офіційній заяві Гутерріша на сайті ООН.

Гутерріш закликає країни скоротити обсяги викидів в атмосферу. В іншому випадку світ зіткнеться зі ще більш катастрофічними наслідками зміни клімату.

"Кількість пожеж, повеней, а також екстремальні погодні явища повсюдно наростають. Ці зміни є лише початком майбутнього найгіршого. Наслідки будуть катастрофічними. У нас немає часу. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти подальшій незворотній шкоді", - сказав генсек ООН.

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Він стверджує, що стримати глобальне потепління в межах 1,5 градуса можуть тільки швидкі і масштабні скорочення парникових викидів.

"Ми хочемо, щоб всі країни представили більш перспективні програми зі скорочення викидів парникових газів на 45% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2010 року", - додав Гутерріш.

Також за словами генсека ООН, 26-а конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, запланована на листопад цього року в Глазго, повинна стати поворотним моментом напередодні апокаліпсису.

Що таке Рамкова конвенція ООН про зміну клімату

Це міжнародний екологічний договір, метою якого є стабілізація концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на клімат Землі.

Вона проходить щорічно з 1995 року.

Нагадаємо, нове дослідження вчених показало, що за останні 50 років кількість аномально жарких днів на планеті подвоїлася. При цьому, починаючи з 1980-х років стовпчик термометра піднімався вище 50 градусів за Цельсієм, що віщує ще вищу температуру вже в найближчі прийдешні роки. Також з'ясовано, що протягом останнього десятиліття аномальна спека трималася майже місяць щорічно.

Також раніше дослідники заявили, людство згубно впливає на клімат і особливо глобальне потепління. Таким чином фонове потепління в східній екваторіальній частині Тихого океану буде проходити швидше, ніж у Західній.

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ООН клімат генсек ООН
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