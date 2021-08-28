Антикоронавірусний помідор: в Узбекистані вирощують томати з вакциною проти COVID-19

У помідори помістили клітку коронавірусу / УНІАН

Пандемія так дістала світ, що люди почали вдаватися до найдивовижніших методів її протидії. Наприклад, в Узбекистані почали вирощувати помідори, які нібито виробляють вакцину від коронавірусної інфекції. Агрономи стверджують, що вже через два місяці охочі зможуть спробувати лікувальні томати і перевірити їх ефективність. Зокрема, мова йде про те, що рослина виробляє антиген до коронавірусу.

Розробка, як повідомили в Telegram-каналі Zamon, належить вченим з Центру геноміки та біоінформатики Академії Наук Узбекистану.

Дослідники сподіваються, що помідори стануть альтернативним варіантом традиційної вакцинації.

Творці "чарівних" помідор клонували частину клітини вірусу COVID-19, який виявили в Узбекистані, і впровадили її в клітку рослини.

Тепер, як стверджують вчені, томати можуть виділяти вакцину від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше американські дослідники з'ясували, що у дітей, котрі народилися під час пандемії коронавірусу, значно знизився коефіцієнт інтелекту. Найгіршими були показники у тих, хто народився в малозабезпечених сім'ях.

Також якість сперми у чоловіків, які перехворіли коронавірусною інфекцією, істотно знизилася. Найбільш після коронавірусу постраждали гени, які беруть участь в процесах енергоутворення в мітохондріях.