Антирекорд в Росії: житель країни заразив коронавірусом 1500 осіб

Чоловік став суперрозповсюджувачем коронавірусної інфекції / Reuters

У Росії зафіксовано антирекордний випадок зараження коронавірусом. Унікальність поширення інфекції полягає в тому, що вона передана безлічі людей від однієї особи.

Як пише ТАСС з посиланням на керівника філії наукового центру "Вектор" Олександра Семенова, один громадянин РФ заразив коронавірусом півтори тисячі своїх співвітчизників.

Місцеві вчені називають подію суперсидингом (superseeding). У той же час, де саме вона сталася, не вказується.

"У Росії зафіксовано максимальний випадок суперсидингу, коли один хворий заразив відразу 1,5 тисячі осіб", - зазначив Семенов.

Тим часом, статистика свідчить про те, що один пацієнт з коронавірусом може заразити від двох до трьох осіб. Якщо він хворіє або є носієм штаму "Дельта", то заразитися, контактуючи з таким хворим, можуть 5-6 осіб.

Однак виявляється, у світі є суперрозповсюджувачі коронавірусної інфекції. При цьому, експерти стверджують, що частка, так званих, масових розповсюджувачів може досягати 80%. Йдеться про регіони, в яких люди не носять маски і не дотримуються соціальної дистанції.

Нагадаємо, напередодні, 6 серпня, стало відомо, що на Тернопільщині зафіксовано першу в області смерть від Дельта-штаму. Всього кількість інфікованих індійським штамом коронавірусу становить 52 людини. Серед них - дитина. Коментуючи цю ситуацію, санлікар області Оксана Чайчук підкреслила, що всі хворі привезли інфекцію з-за кордону. Деякі контактували з туристами.