Антирекорд в Росії: житель країни заразив коронавірусом 1500 осіб

Людина, інфікована навіть найнебезпечнішим на даний момент Дельта-штамом, може заразити 5-6 осіб.
У Росії зафіксовано антирекордний випадок зараження коронавірусом. Унікальність поширення інфекції полягає в тому, що вона передана безлічі людей від однієї особи.
Як пише ТАСС з посиланням на керівника філії наукового центру "Вектор" Олександра Семенова, один громадянин РФ заразив коронавірусом півтори тисячі своїх співвітчизників.
Місцеві вчені називають подію суперсидингом (superseeding). У той же час, де саме вона сталася, не вказується.
"У Росії зафіксовано максимальний випадок суперсидингу, коли один хворий заразив відразу 1,5 тисячі осіб", - зазначив Семенов.
Тим часом, статистика свідчить про те, що один пацієнт з коронавірусом може заразити від двох до трьох осіб. Якщо він хворіє або є носієм штаму "Дельта", то заразитися, контактуючи з таким хворим, можуть 5-6 осіб.
Однак виявляється, у світі є суперрозповсюджувачі коронавірусної інфекції. При цьому, експерти стверджують, що частка, так званих, масових розповсюджувачів може досягати 80%. Йдеться про регіони, в яких люди не носять маски і не дотримуються соціальної дистанції.
Нагадаємо, напередодні, 6 серпня, стало відомо, що на Тернопільщині зафіксовано першу в області смерть від Дельта-штаму. Всього кількість інфікованих індійським штамом коронавірусу становить 52 людини. Серед них - дитина. Коментуючи цю ситуацію, санлікар області Оксана Чайчук підкреслила, що всі хворі привезли інфекцію з-за кордону. Деякі контактували з туристами.