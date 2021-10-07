Apple опублікувала карту України без Криму: розгорівся новий скандал

Apple Music / pixabay

Додаток Apple Music for Artists, який використовують виконавці для розширення аудиторії, потрапив в скандал. Зокрема, на карті України, на якій можна переглянути статистику, не було Криму.

Як передає музикант Макс Пташник в Facebook, це додаток створено для артистів. Це може допомогти розширити аудиторію та охопити нових шанувальників.

"Ох друзі, я не з тих людей хто за щось сильно робить шуму або щось в тому роді, але є для виконавців сервіс Apple Music for Artists. Там можна подивитися статистику і все таке. Так ось як виглядає карта України там. Затегайте якихось журналістів чи що. Сум", - написав артист.

Ось таку карту може кожен побачити в профілі Apple Music for Artists.

Apple Music for Artists опублікував карту України без Криму / facebook.com/ptashnk

Крім того, інші користувачі стали помічати таку ж карту в інтернет-сервісі для прослуховування музики Spotify. Зокрема, на карті немає Криму.

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У коментарях користувачі вражені від побаченого і пишуть, що це не допустимо.

Скандали з картою України без Криму

У липні українське представництво компанії JBL потрапило в політичний скандал, показавши карту країни без Криму і Донбасу. Після скарг користувачів скандальну Stories прибрали зі сторінки. Замість неї з'явилося повідомлення про службове розслідування.

Пізніше тим місяцем на сайті Олімпійських ігор опублікували карту, де Крим відокремлений від України кордоном. Через деякий час карта взагалі зникла з сайту, а потім з'явилася з виправленнями.

Також ми писали, що в ефірі телеканалу "Дом" опублікували карту з "російським" Кримом. Головред телеканалу Олексій Мацука назвав це "якоюсь технічною помилкою". Згодом випуск був вилучений з ефіру.