УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Apple опублікувала карту України без Криму: розгорівся новий скандал

7 жовтня 2021, 22:12

У коментарях користувачі вражені від побаченого і пишуть, що це не допустимо.

Apple Music
Apple Music / pixabay

Додаток Apple Music for Artists, який використовують виконавці для розширення аудиторії, потрапив в скандал. Зокрема, на карті України, на якій можна переглянути статистику, не було Криму.

Як передає музикант Макс Пташник в Facebook, це додаток створено для артистів. Це може допомогти розширити аудиторію та охопити нових шанувальників.

"Ох друзі, я не з тих людей хто за щось сильно робить шуму або щось в тому роді, але є для виконавців сервіс Apple Music for Artists. Там можна подивитися статистику і все таке. Так ось як виглядає карта України там. Затегайте якихось журналістів чи що. Сум", - написав артист.

Ось таку карту може кожен побачити в профілі Apple Music for Artists.

false
Apple Music for Artists опублікував карту України без Криму / facebook.com/ptashnk

Крім того, інші користувачі стали помічати таку ж карту в інтернет-сервісі для прослуховування музики Spotify. Зокрема, на карті немає Криму.

Реклама

У коментарях користувачі вражені від побаченого і пишуть, що це не допустимо.

Скандали з картою України без Криму

У липні українське представництво компанії JBL потрапило в політичний скандал, показавши карту країни без Криму і Донбасу. Після скарг користувачів скандальну Stories прибрали зі сторінки. Замість неї з'явилося повідомлення про службове розслідування.

Пізніше тим місяцем на сайті Олімпійських ігор опублікували карту, де Крим відокремлений від України кордоном. Через деякий час карта взагалі зникла з сайту, а потім з'явилася з виправленнями.

Також ми писали, що в ефірі телеканалу "Дом" опублікували карту з "російським" Кримом. Головред телеканалу Олексій Мацука назвав це "якоюсь технічною помилкою". Згодом випуск був вилучений з ефіру.

viber
карта Укаїни новини Криму
Зараз ви переглядаєте новину «Apple опублікувала карту України без Криму: розгорівся новий скандал». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Грузія "здала" Зеленського через арешт СаакашвіліГрузія "здала" Зеленського через арешт Саакашвілі Опубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна/якістьОпубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна/якість Страхи і пристрасті Путіна: астролог розкрив справжню сутність президента РФСтрахи і пристрасті Путіна: астролог розкрив справжню сутність президента РФ Гороскоп на 7 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: обман, розставання або фінансовий успіхГороскоп на 7 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: обман, розставання або фінансовий успіх Гороскоп на 5 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: труднощі, борги або успіх у всьомуГороскоп на 5 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: труднощі, борги або успіх у всьому

Останні новини

15:00

Гороскоп на 9 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі або фінансовий успіх

14:47

До смерті нардепа Полякова може бути причетний кримінальний авторитет зі списку РНБО – ЗМІ

14:45

Голлівудський актор побив фотографа на даху готелю Уотергейт

14:40

Чорна п'ятниця 2021: коли, як не витратити більше і убезпечити покупки

14:33

"Плакати буду тільки за "слугами": нардепи СН влаштували демарш після скандалу з Третьяковою Відео

Реклама
14:24

В Одеській області за програмою Зеленського відбудували дорогу на кордоні з Молдовою

14:08

У МОЗ роз'яснили, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати Відео

14:06

Утекла з дому босоніж у поле: оприлюднено моторошні деталі загибелі 10-річної дівчинки на Закарпатті

13:36

Нардепа Третьякову відсторонили від засідань Ради за цинізм щодо смерті Полякова

13:20

Голова Верховного Суду, яка протистоїть судовій реформі, йде у відставку Відео

13:20

Анастасія Приходько з дочкою Наною вразили мережу зовнішньою схожістю

13:15

За три дні до смерті Поляков розповів, як "слугам" в туалеті роздавали "конверти" Відео

12:33

"Важко переживав розрив": померлий нардеп Поляков жив зі Скороход, але вона його кинула - ЗМІ Відео

12:30

У грузинському Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок, під завалами шукають людей Відео

12:16

Нардеп від С Н Третьякова ляпнула про смерть Полякова: "Це мінус один ворог, все добре" Відео

12:12

Таксі зупинили через порушення ПДР: у поліції розповіли подробиці смерті Полякова Відео

12:06

Стефанчук став новим спікером Верховної Ради Відео

11:54

Українським вчителям не доплачують надбавки: стали відомі причини Відео

11:47

Покровська батьківська субота 2021: чому не можна святкувати і що робити Відео

11:43

"Народжую": дивна Заява Мадонни розбурхала мережу

Реклама
11:33

Матері самі приводили до педофілів дочок: двоє пенсіонерів з Чернівців 15 років ґвалтували дітей Відео

11:28

Баста, Йолка та Круг: активісти закликають СБУ заборонити в'їзд російських артистів в Україну Відео

11:18

Подруга померлого нардепа Полякова Скороход знепритомніла в Раді Відео

11:11

Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи Відео

10:48

Вже 13 областей відповідають "помаранчевій"" зоні щодо коронавірусу - МОЗ

10:30

Гривня обвалиться в два рази: астролог розповів про майбутню світову фінансову кризу

10:29

У Києві раптово помер Антон Поляков: всі подробиці смерті нардепа Відео

10:24

Як не мерзнути вдома: прості поради, які допоможуть зробити кімнату тепліше

10:21

Правоохоронці назвали попередню причину смерті Полякова в Києві Відео

10:14

"Добрий" ранок": авто зірки "Жіночого кварталу" потрапило в ДТП

09:53

Закрили рот Цукербергу й "видалили" Facebook: нова обкладинка TIME викликала бурхливі обговорення Відео

09:49

Смерть нардепа Полякова: ЗМІ з'ясували, які версії є у поліції

08:56

"Він був явно п'яний": таксист розкрив подробиці смерті нардепа Полякова

08:55

Гороскоп на 8 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварій або конфлікти з родичами Відео

08:42

Вигнали з трьох маршруток: під Запоріжжям водії відмовилися везти школярку, вимагаючи COVID-довідку

08:36

Кількість нових COVID-випадків в Україні росте: за добу захворіли понад 16 тисяч осіб

08:09

У Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова

08:07

Український виборець не любить правильних хлопчиків Погляд

07:59

На Київщині у приватному дитсадку вихователі загубили хлопчика і навіть не кинулися на пошуки дитини

07:50

Як налагодити режим дня та завжди прокидатися з гарним настроєм: правило "10-3-2-1-0"

Реклама
07:30

Укрексімбанк видав 60 млн доларів кредиту бізнесменові з Горлівки, який платить податки "ДНР" - Схеми Відео

06:47

Сухо, сонячно, але холодно: синоптик уточнив прогноз погоди на 8 жовтня Відео

06:45

Слуги народу пішли на компроміс із совістю, але ненадовго Погляд

05:50

Разумков правитиме бал: астролог розповів, чому Зеленському варто остерігатися главу парламенту

05:40

Найсмачніша закуска в світі: неймовірний фарширований перець з сиром Відео

05:03

Яке сьогодні свято 8 жовтня: Всесвітній день яйця - користь і шкода продукту для організму

04:43

Вчені з'ясували, як пов'язана популярна рослина і хвороба Альцгеймера

04:39

"Головний пахан вже не той": однокурсник Путіна спрогнозував падіння режиму в Росії

03:43

"Є матрац та ліжко": в Грузії Саакашвілі звинуватили у брехні Відео

03:33

Чому українці насправді бояться робити щеплення: відповідь інфекціоніста Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти