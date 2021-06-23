УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Атака Росії на Європу і Україну: у Байдена поставили Москві умову щодо Північного потоку-2

23 червня 2021, 18:24

США вимагатимуть від Росії гарантій щодо використання газопроводу СП-2 за прямим призначенням, сказав Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен
Росія не повинна шантажувати Європу газом - Блінкен / Фото Reuters

Росія не повинна використовувати трубопровід Північний потік-2 і свої енергетичні ресурси як інструмент тиск на Україну чи будь-яку іншу державу Європи. Це геополітичний проект, який несе загрозу безпеці української держави. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Reuters, під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом він сказав про те, що Штати виступають проти появи у Росії ще одного інструменту впливу на Європу.

За словами американського чиновника, США вимагатимуть від РФ гарантій того, що Москва не буде використовувати російський газ в якості важеля тиску на європейські держави.читайте такожНовий удар по СП-2 і відповідь за Навального: у Байдена після зустрічі з Путіним оголосили про санкції

"Наша мета, як і раніше, полягає у тому, щоб гарантувати, що Росія не зможе використовувати енергію в якості інструменту примусу, в якості зброї проти України або кого-небудь ще у Європі", - підкреслив Ентоні Блінкен.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією США у Києві казав про те, що Штати і Євросоюз повинні зупинити реалізацію російського енергетичного проекту Північний потік-2. Гарант акцентував увагу на тому, що новий трубопровід несе загрозу українській державі.

Реклама

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що після добудови першої нитки СП-2 Росія може піти на різні провокації проти об'єктів критичної інфраструктури України, включаючи ділянки газотранспортної системи.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прпиускав, що у Північного потоку-2 можуть виникнути нові проблеми вже на етапі страхування та сертифікації газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що США спробують зупинити СП-2, якщо до влади у Німеччині в результаті осінніх парламентських виборів прийде Партія зелених, яка послідовно виступає проти російського трубопроводу.

новини Росії новини США Ентоні Блінкен Північний потік-2 новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Атака Росії на Європу і Україну: у Байдена поставили Москві умову щодо Північного потоку-2». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
День рибалки 2021 в Україні та всесвітній - коли відзначаютьДень рибалки 2021 в Україні та всесвітній - коли відзначають Гороскоп на 21 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: особлива людина та потужне почуттяГороскоп на 21 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: особлива людина та потужне почуття Україну атакував небезпечний індійський штам коронавірусу ДельтаУкраїну атакував небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта "Яких реформ ви ще хочете?" Україна різко звернулася до НАТО та оголосила про вимогу"Яких реформ ви ще хочете?" Україна різко звернулася до НАТО та оголосила про вимогу Пекло +40 неминуче: синоптик назвав терміни аномалії, що насувається на УкраїнуПекло +40 неминуче: синоптик назвав терміни аномалії, що насувається на Україну

Останні новини

09:36

До скандального стоматолога з Рівного Інни Кравчук вишикувалася черга: чи має лікар право працювати

09:11

В Україну потрапив небезпечний індійський штам COVID-19: які нові обмеження запровадять у країні Відео

09:00

Прикраси з великими діамантами

08:45

Гороскоп на 24 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада та романтичний вчинок Відео

08:23

Коронавірус в Україні 24 червня: виявили майже тисячу нових хворих, 33 з них - діти

Реклама
08:06

"Упорота зависла над дитиною": в Одесі "відзначилася" горе-мати Відео

07:50

"НАТО - символ невдачі Москви": у Росії пояснили, чому у Кремля в усьому винна Україна Відео

07:45

Росія пішла ва-банк: чому Кремль вдався до провокацій у Чорному морі Погляд

07:27

Синоптик назвав найспекотніші дні червня

07:11

Комаровський назвав небезпечний для здоров'я стан у спеку Відео

07:10

Шанс для України щодо Північного потоку-2: дипломат розкрив сценарій візиту Зеленського до Німеччини Відео

06:46

Катастрофа МАУ під Тегераном: експертиза не підтвердила умисне знищення літака - ЗМІ Відео

06:26

Варфоломєєв день: яке сьогодні свято 24 червня і що не можна робити

06:02

Прощальна зустріч із Меркель: чому Україну навряд чи порадує візит Зеленського до Німеччини Погляд

05:29

Україну атакував небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта Відео

05:10

Україна покинула угоду СНД з туризму: всьому виною Росія Відео

04:17

Що можна і не можна їсти в спеку: меню і легкі рецепти Відео

03:50

В Україні з 1 липня подорожчає електрика: хто і скільки платитиме Відео

03:02

Гороскоп на 25 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: провальні покупки та зустріч з новим коханим Відео

02:34

Психологи з'ясували, чому одружені чоловіки помирають раніше

Реклама
02:16

Як коронавірус COVID-19 впливає на статеву систему - нове дослідження Відео

01:38

Питання повернення Криму і Донбасу вирішуватиме Вашингтон: експерт пояснив, чому це погано

00:14

Магнітна буря 24 квітня 2021 покладе початок новому шторму: як пережити Відео

00:08

"Спасибі шведу за перемогу": у Мережі жартують над тим, як Швеція протягла Україну до плей-офф Євро Фото

00:03

Названо несподівану небезпеку бананів Відео

23 червня, середа
23:59

Стали відомі склади пар 1/8 фіналу Євро-2020: з ким і коли зіграють підопічні Шевченка Відео

23:58

Чому чоловіки в шлюбі вмирають частіше холостяків - відповідь експертів

23:39

Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Україну Відео

23:09

Переломний момент щодо Донбасу: у Кравчука зробили заяву про шанс на перезапуск "Мінська" Відео

22:59

Відбулося термінове засідання РНБО через новий штам коронавірусу: що вирішили Відео

22:04

"Покажете крутий футбол": Зеленський привітав збірну України з виходом до 1/8 фіналу Євро-2020 Відео

21:57

Названо дивовижні 7 знахідок, які приносять удачу і щастя Відео

21:14

Небезпечний штам Дельта в Україні: у МОЗ зробили заяву щодо посилення карантину Відео

21:00

Україна вперше в історії пробилася в плей-офф Євро Відео

20:50

Маленький невдаха: Apple зняла з виробництва iPhone 12 mini Відео

20:46

Поганий знак: чого чекати Україні від стратегічного діалогу США та РФ Погляд

20:34

"Деякі можуть зірватися". Чого побоюватися у повний Місяць в червні 2021 року – прогноз астрологів Відео

20:29

Пекельна спека атакує Україну з новою силою і принесе ще одну аномалію Відео

20:09

Україна змінила правила в'їзду з Росії, Британії, Індії та Португалії: кого не пустять додому Відео

20:02

Через плани з підвищення ренти "АрселорМіттал Кривий Ріг" може відмовитися від мільярдної інвестиції

Реклама
19:52

Лікар назвала підступну небезпеку малини Відео

19:48

Воювати в новій війні доведеться вже нашим дітям Погляд

19:37

З'явилися нові деталі Battlefield 2042 – аналог Warzone і повернення старих карт Відео

19:26

"Головне-кава!": Мережу обурило меню державного садочка з одним овочем і фруктом Відео

19:23

У Зеленського оголосили про підключення США до перемовин щодо Донбасу

19:03

В Офісі президента різко пояснили "напад" Росії на британський есмінець Відео

19:00

ТМ ŚNIEŻKA отримала першість у номінації "Фарба" у конкурсі "Фаворити Успіху - 2020" новости компании

18:59

Футболіст збірної Швеції порадував Україну гучною обіцянкою Відео

18:41

У Слов'янську пенсіонер на авто збив немовля і втік Відео

18:25

По черзі ґвалтували пенсіонерку: у Запоріжжі двом хлопцям винесли жорстокий вирок Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти