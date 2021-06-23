Атака Росії на Європу і Україну: у Байдена поставили Москві умову щодо Північного потоку-2

Росія не повинна шантажувати Європу газом - Блінкен / Фото Reuters

Росія не повинна використовувати трубопровід Північний потік-2 і свої енергетичні ресурси як інструмент тиск на Україну чи будь-яку іншу державу Європи. Це геополітичний проект, який несе загрозу безпеці української держави. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Reuters, під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом він сказав про те, що Штати виступають проти появи у Росії ще одного інструменту впливу на Європу.

За словами американського чиновника, США вимагатимуть від РФ гарантій того, що Москва не буде використовувати російський газ в якості важеля тиску на європейські держави.читайте такожНовий удар по СП-2 і відповідь за Навального: у Байдена після зустрічі з Путіним оголосили про санкції

"Наша мета, як і раніше, полягає у тому, щоб гарантувати, що Росія не зможе використовувати енергію в якості інструменту примусу, в якості зброї проти України або кого-небудь ще у Європі", - підкреслив Ентоні Блінкен.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією США у Києві казав про те, що Штати і Євросоюз повинні зупинити реалізацію російського енергетичного проекту Північний потік-2. Гарант акцентував увагу на тому, що новий трубопровід несе загрозу українській державі.

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Глава МВС Арсен Аваков заявив, що після добудови першої нитки СП-2 Росія може піти на різні провокації проти об'єктів критичної інфраструктури України, включаючи ділянки газотранспортної системи.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прпиускав, що у Північного потоку-2 можуть виникнути нові проблеми вже на етапі страхування та сертифікації газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що США спробують зупинити СП-2, якщо до влади у Німеччині в результаті осінніх парламентських виборів прийде Партія зелених, яка послідовно виступає проти російського трубопроводу.