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Атака РФ на Україну обернеться потужним ударом: Лашет поставив ультиматум Москві через СП-2

31 липня 2021, 19:49

Суверенітет і безпека України повинні бути пріоритетом зовнішньої політики Німеччини, сказав Армін Лашет.

Армін Лашет
Угода з США щодо СП-2 дозволить притягнути Росію до відповідальності у разі нової агресії проти України - Лашет / Reuters

Якщо Росія піде на нову агресію проти України, Німеччина запустить санкції щодо Москви на національному рівні і виступить ініціатором антиросійських обмежувальних заходів на рівні Євросоюзу. Угода США і ФРН щодо Північного потоку-2 закладає механізм, на базі якого Берлін може притягнути Москву до відповідальності у разі використання російською владою газопроводу в якості політичної зброї проти Києва. Про це заявив кандидат в канцлери Німеччини від блоку ХДС/ХСС, ймовірний наступник Меркель Армін Лашет.

"Якщо Росія знову агресивно поводитиметься щодо України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу", - цитує слова з його інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita німецька телерадіокомпанія DW.

читайте такожЄвросоюз вдарить по СП-2 прямо перед його запуском: в Україні назвали сценарій блокади газопроводуЯк стверджує політик, домовленості США і Німеччини щодо СП-2 дозволяють притягнути Росію до відповідальності у тому випадку, якщо вона використовуватиме магістраль як зброю.

"Німецько-американська угода дає нам в руки інструмент, за допомогою якого ми спільно можемо притягнути Росію до відповідальності за деструктивні дії", - сказав він.

Крім того, він додав, що Захід, як і раніше, виступає проти порушень Росією правил гри на міжнародній арені, а Німеччина повинна показати свою відданість суверенітету і безпеці України. Підтримка Києва має стати пріоритетом зовнішньої політики Берліна.

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"Також важливо дати Росії зрозуміти, що ми не приймаємо порушення міжнародного права, атаки гібридними засобами на західні демократії або порушення фундаментальних прав людини і громадянина на своїй території", - підкреслив Армін Лашет.

Північний потік-2

Президент України Володимир Зеленський на початку червня закликав Захід зупинити реалізацію російського енергетичного проекту СП-2. Глава держави попереджав США і ЄС про те, що запуск трубопроводу несе загрозу національній безпеці української держави.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет стверджував, що ЄС може відключити Північний потік-2 у тому випадку, якщо Росія піде на нову агресію проти України.

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск газопроводу СП-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером Німеччини стане представник від Партії зелених.

21 липня США і Німеччина уклали угоду щодо Північного потоку-2. Згідно з декларацією, Берлін обіцяє запустити національні санкції проти Росії у разі її атаки на Україну, а також ініціювати обмеження на рівні ЄС. При цьому ФРН повинна забезпечити продовження газового транзитного договору між Москвою і Києвом ще на 10 років. Чинний контракт закінчується у 2024 році.

На Банковій піддали критиці угоду Штатів і Німеччини щодо СП-2. За словами спікера глави держави Сергія Никифорова, в документі немає конкретних механізмів реалізації гарантій для України. При цьому Київ вимагає від Заходу пояснити, що буде з транзитом і зобов'язаннями про ненапад Росії. Тому Київ має намір продовжувати роботу з протидії Північному потоку-2 і перемовини з США і ЄС.

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