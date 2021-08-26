Атака смертника в аеропорту: в Кабулі прогриміли два потужні вибухи, серед постраждалих американці

У Кабулі сталося два вибухи / соцмережі

Страшна трагедія сталася в столиці Афганістану Кабулі в четвер, 26 серпня. Біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая стався потужний вибух.

Дану інформацію підтвердив Пентагон. Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі в Twitter.

"Ми можемо підтвердити вибух зовні аеропорту Кабула. На даний момент немає ясної інформації про постраждалих. Ми надамо додаткові відомості, коли зможемо", - написав він у Twitter.

Також про те, що трапилося доповіли президенту США Джо Байдену.

ЗМІ пишуть, що причиною трагедії стала атака смертника.

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Більш того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. ЗМІ пишуть, що трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці. Відомо про 15 поранених американців і афганців. Також медіа повідомляють, що при першому вибуху загинуло близько десяти осіб.

Тим часом, поширюється інформація, що таліби попередили НАТО про терористичну загрозу в аеропорту Кабула.

Трагедія в Афганістані

США після 20-річного перебування в Афганістані прийняли рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 Серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані закінчено.

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпека у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.