Авіакомпанія Ryanair у заяві про події в Мінську "проґавила" винищувач та арешти

Авіакомпанія Ryanair у заяві про події в Мінську "проґавила" винищувач і арешти / Nexta Live

Авіакомпанія Ryanair зробила першу офіційну заяву про вимушене приземлення в Мінську її літака рейсу Афіни-Вільнюс за вказівкою білоруської влади для арешту представника білоруської опозиції.

Текст заяви містить неправдиві відомості й не згадує про ключові обставини цього інциденту, пише Європейська правда. Відзначається, що пресслужба авіакомпанії зробила цю заяву через 40 хвилин після приземлення у Вільнюсі пасажирського літака рейсу FR4978, тобто на етапі, коли білоруська влада не контролювала ні сам літак, ні його екіпаж і пасажирів.

Ryanair повторила інформацію влади Білорусі про те, що диспетчер "повідомив екіпаж про потенційну загрозу безпеці на борту і дав вказівку згорнути до найближчого аеропорту, Мінську".

Видання зазначає, що друга частина цього твердження є брехнею: у момент, коли літак почав змінювати курс за вказівкою диспетчерів, відстань від нього до Мінська була у 2-3 рази більшою, ніж до аеропорту призначення, розташованого на півдні Вільнюса.

Зараз у заяві компанії відсутні коментарі щодо інформації про підняття винищувача, яку визнала білоруська влада, а також про те, що літак не знижувався під час прольоту над Білоруссю, як це буває зазвичай, хоча ці деталі набули значного розголосу.

Крім того, авіакомпанія у своїй заяві "проґавила" те, що в Мінську з рейсу зняли представника білоруської опозиції, активіста і блогера Романа Протасевича, заради арешту якого Білорусь здійснила перехоплення літака, і його дівчину.

Також, як відомо, в Мінську залишилися і не стали продовжувати подорож 4 громадянина Росії, зникнення яких перевізник також "не помітив".

"Всі пасажири були вивантажені з літака для його безпеки перевірки місцевою владою. Нічого неприйнятного не було знайдено, і влада дозволила виліт літаку разом з пасажирами і екіпажем після орієнтовно 7 годин, проведених на землі", - йдеться у заяві компанії.

Додамо, що в коментарях під твітом авіакомпанії з цього приводу дорікають їй за відсутність згадок про затримання її пасажирів.

Затримання Романа Протасевича - про що йшлося раніше: