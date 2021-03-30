Австралія вдарила по Росії санкціями через Кримський міст / Reuters

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії ухвалило рішення про запровадження санкцій проти чотирьох російських компаній й однієї фізособи. Обмежувальні заходи вжили через будівництво та експлуатацію окупантами залізничної частини Кримського мосту.

"Австралія запровадила адресні фінансові санкції і заборону на поїздки проти одного росіянина і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом й експлуатацією залізничної частини Кримського моста", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Глава Міністерства Маріз Пейн зазначила, що обмежувальні заходи встановлені в координації з Канадою, яка днем раніше ввела санкції проти двох громадян і чотирьох компаній з Росії.

Водночас у заяві не уточнюється, щодо яких саме компаній були встановлені обмеження.

Зазначимо, напередодні Канада розширила санкції проти Росії через захоплення українського Криму. Під обмежувальні заходи потрапили дві фізичні особи та чотири юридичні особи.

Санкції проти Росії - про що йшлося раніше: