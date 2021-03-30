Австралія вдарила по Росії санкціями через Кримський міст

Австралія запровадила адресні фінансові санкції та заборону на поїздки проти одного росіянина і чотирьох російських компаній.
Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії ухвалило рішення про запровадження санкцій проти чотирьох російських компаній й однієї фізособи. Обмежувальні заходи вжили через будівництво та експлуатацію окупантами залізничної частини Кримського мосту.
"Австралія запровадила адресні фінансові санкції і заборону на поїздки проти одного росіянина і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом й експлуатацією залізничної частини Кримського моста", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Глава Міністерства Маріз Пейн зазначила, що обмежувальні заходи встановлені в координації з Канадою, яка днем раніше ввела санкції проти двох громадян і чотирьох компаній з Росії.
Водночас у заяві не уточнюється, щодо яких саме компаній були встановлені обмеження.
Зазначимо, напередодні Канада розширила санкції проти Росії через захоплення українського Криму. Під обмежувальні заходи потрапили дві фізичні особи та чотири юридичні особи.
Санкції проти Росії - про що йшлося раніше:
- 13 лютого у Держдепі США заявили, що Джо Байден доручив розвідці підготувати доповідь про всі протиправні дії Росії за останні кілька років. За підсумками буде ухвалено рішення про запровадження нових обмежень.
- 3 березня президент США Джо Байден продовжив на рік санкції проти Росії через агресію Москви щодо України.
- 12 березня Євросоюз продовжив на пів року санкції проти 117 фізичних та 48 юридичних осіб Росії через російську агресію проти України. За рішенням Ради Європи санкції триватимуть до 15 вересня 2021 року.
- 22 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував запровадження країнами Заходу санкцій проти Росії і запропонував використовувати альтернативні долару світові валюти для зміцнення самостійності. Лавров назвав санкції "примхами західних країн" і додав, що карати кого-небудь на сучасній міжнародній арені неправильно, а Росію – ще й нерозумно.