Авто спікера Путіна потрапило у ДТП: подробиці та заява Пєскова

У Москві в аварію потрапило службове авто Дмитра Пєскова / Скріншот

У Москві в середу, 31 березня, потрапила в ДТП машина прессекретаря президента Російської Федерації Володимира Путіна – Дмитра Пєскова.

В аварію у районі Волгоградського проспекту потрапило службове авто Пєскова Genesis, пише РБК з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, машина зіткнулася з таксі, а самого спікера очільника держави у ній не було.

Пєсков підтвердив, що авто потрапило у ДТП в Москві.

"Машина потрапила в аварію, всі цілі, мене у ній не було", – стверджував прессекретар.

Один зі співрозмовників поділився, що аварія сталася після того, як службова машина виїхала з автосервісу та рухалася в напрямку центру Москви з включеним спеціальним сигналом.

В Управлінні справами президента Інтерфаксу повідомили, що службовому авто завдано шкоди, проте водій не травмований. Причини ДТП з'ясовують.

ДТП за участю авто Дмитра Пєскова – опубліковано відео з місця події