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Авто спікера Путіна потрапило у ДТП: подробиці та заява Пєскова

1 квітня 2021, 16:10

Машину Пєскова пошкоджено, а водій не постраждав, стверджують в Управлінні справами президента.

У ДТП в Москві потрапила службова машина спікера Путіна
У Москві в аварію потрапило службове авто Дмитра Пєскова / Скріншот

У Москві в середу, 31 березня, потрапила в ДТП машина прессекретаря президента Російської Федерації Володимира Путіна – Дмитра Пєскова.

В аварію у районі Волгоградського проспекту потрапило службове авто Пєскова Genesis, пише РБК з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, машина зіткнулася з таксі, а самого спікера очільника держави у ній не було.

Пєсков підтвердив, що авто потрапило у ДТП в Москві.

"Машина потрапила в аварію, всі цілі, мене у ній не було", – стверджував прессекретар.

Один зі співрозмовників поділився, що аварія сталася після того, як службова машина виїхала з автосервісу та рухалася в напрямку центру Москви з включеним спеціальним сигналом.

В Управлінні справами президента Інтерфаксу повідомили, що службовому авто завдано шкоди, проте водій не травмований. Причини ДТП з'ясовують.

ДТП за участю авто Дмитра Пєскова опубліковано відео з місця події

  • Довідка. Дмитро Пєсков народився у Москві 17 жовтня 1967 року, закінчив Інститут країн Азії та Африки при Московському державному університеті, пише Вікіпедія.
  • Є спікером Володимира Путіна з 22 травня 2012 року.
Володимир Путін Дмитро Пєсков новини Москви
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