Авто спікера Путіна потрапило у ДТП: подробиці та заява Пєскова

Машину Пєскова пошкоджено, а водій не постраждав, стверджують в Управлінні справами президента.
У Москві в середу, 31 березня, потрапила в ДТП машина прессекретаря президента Російської Федерації Володимира Путіна – Дмитра Пєскова.
В аварію у районі Волгоградського проспекту потрапило службове авто Пєскова Genesis, пише РБК з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників агентства, машина зіткнулася з таксі, а самого спікера очільника держави у ній не було.
Пєсков підтвердив, що авто потрапило у ДТП в Москві.
"Машина потрапила в аварію, всі цілі, мене у ній не було", – стверджував прессекретар.
Один зі співрозмовників поділився, що аварія сталася після того, як службова машина виїхала з автосервісу та рухалася в напрямку центру Москви з включеним спеціальним сигналом.
В Управлінні справами президента Інтерфаксу повідомили, що службовому авто завдано шкоди, проте водій не травмований. Причини ДТП з'ясовують.
ДТП за участю авто Дмитра Пєскова – опубліковано відео з місця події
- Довідка. Дмитро Пєсков народився у Москві 17 жовтня 1967 року, закінчив Інститут країн Азії та Африки при Московському державному університеті, пише Вікіпедія.
- Є спікером Володимира Путіна з 22 травня 2012 року.