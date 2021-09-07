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Автобус з українцями розбився в Польщі: багато постраждалих

7 вересня 2021, 14:28
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Моторошна аварія сталася вранці - наших громадян вже доставили в лікарні Любліна.

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Дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці / фото: spottedlublin.pl

Сім українців постраждали в ДТП за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували вісім осіб. Аварія сталася у вівторок поблизу міста Люблін.

"Всі постраждалі оперативно розміщені в чотирьох госпіталях м. Люблін. Стан постраждалих середньої тяжкості", - повідомили в твіттер-акаунті українського посольства.

За попередньою інформацією, одному з постраждалих роблять операцію на хребті. Щодо решти громадян інформація з'ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці.

"Попередня інформація від поліції - що водій не був в алкогольному стані. Він, напевно, заснув - швидше за все. Це було під ранок, він їхав за вантажівкою ззаду", - передає слова консула України в Любліні Василя Павлюка "РБК-Україна".

читайте такожНова смертельна ДТП з українцями в Польщі: з'явилися подробиціРаніше ми повідомляли, що в Польщі автобус з українцями потрапив в моторошну смертельну ДТП. Автобус, який слідував за маршрутом Познань-Херсон, вдарився об енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву.

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Автор: Сергій Кущ
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ДТП Польща
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