Автобус з українцями розбився в Польщі: багато постраждалих

Дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці / фото: spottedlublin.pl

Сім українців постраждали в ДТП за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували вісім осіб. Аварія сталася у вівторок поблизу міста Люблін.

"Всі постраждалі оперативно розміщені в чотирьох госпіталях м. Люблін. Стан постраждалих середньої тяжкості", - повідомили в твіттер-акаунті українського посольства.

За попередньою інформацією, одному з постраждалих роблять операцію на хребті. Щодо решти громадян інформація з'ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці.

"Попередня інформація від поліції - що водій не був в алкогольному стані. Він, напевно, заснув - швидше за все. Це було під ранок, він їхав за вантажівкою ззаду", - передає слова консула України в Любліні Василя Павлюка "РБК-Україна".

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