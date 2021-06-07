Axios з'ясував, чому Байден передумав зустрічатися з Зеленським

Адміністрація Байдена угледіла в кадровій політиці Києва "відмову Зеленського від зусиль щодо боротьби з корупцією".
Білий дім збирався влаштувати зустріч українського та американського президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена до зустрічі Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак врешті-решт адміністрація Байдена передумала запрошувати Зеленського до Вашингтона після зміни керівництва Нафтогазу.
Як пише портал Axios із посиланням на джерела в Білому домі, адміністрація Байдена угледіла в зміні керівництва НАКу "відмову Зеленського від зусиль щодо боротьби з корупцією".
"Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського до Вашингтона перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії Нафтогаз", – пише портал.
Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Байденом до саміту з Путіним. Президент України розповів про помилку, яку можуть допустити в США при підготовці до американо-російського саміту.
Зустріч Байдена і Путіна
- 24 травня пройшли консультації Вашингтона і Москви перед самітом двох держав і зустріччю президента Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. За підсумками переговорів сторони підтвердили намір провести захід і опублікували відповідні заяви.
- 25 травня в Білому домі та Кремлі офіційно підтвердили, що саміт США і Росії відбудеться 16 червня в Женеві.
- Пізніше ЗМІ повідомили, що саміт Байдена і Путіна може відбутися не в Женеві, а в маєтку Lohn, яке знаходиться неподалік від Берна – столиці Швейцарії.
- Під час саміту США планують підняти низку питань. Зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі та кібербезпеки.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що на зустрічі Байдена і Путіна будуть обговорюватися питання американо-російських відносин. Однак він допустив обговорення України.
Звільнення Коболєва з Нафтогазу:
- 28 квітня Кабінет міністрів України провів збори акціонерів Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, за підсумками яких робота Наглядової ради та правління компанії була визнана незадовільною. В результаті було прийнято рішення про відставку керівника компанії Андрія Коболєва.
- У НАК Нафтогаз піддали критиці рішення уряду і назвали такий крок "юридичною маніпуляцією". У компанії уточнили, що збори акціонерів не можуть вносити пропозиції про звільнення або призначення глави Нафтогазу, адже це питання залишається в компетенції Наглядової ради.
- Після відставки Коболєва Нафтогаз очолив Юрій Вітренко, який у 2018 році був виконавчим директором компанії. Донедавна політик виконував обов'язки міністра енергетики в уряді Дениса Шмигаля.
- 12 травня посли країн G7 терміново звернулися до Кабміну через звільнення Коболєва. На сьогодні наглядова рада не може незалежно виконувати свої обов'язки, йдеться в заяві дипломатів.