Axios з'ясував, чому Байден передумав зустрічатися з Зеленським / Reuters

Білий дім збирався влаштувати зустріч українського та американського президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена до зустрічі Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак врешті-решт адміністрація Байдена передумала запрошувати Зеленського до Вашингтона після зміни керівництва Нафтогазу.

Як пише портал Axios із посиланням на джерела в Білому домі, адміністрація Байдена угледіла в зміні керівництва НАКу "відмову Зеленського від зусиль щодо боротьби з корупцією".

"Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського до Вашингтона перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії Нафтогаз", – пише портал.

Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Байденом до саміту з Путіним. Президент України розповів про помилку, яку можуть допустити в США при підготовці до американо-російського саміту.

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня пройшли консультації Вашингтона і Москви перед самітом двох держав і зустріччю президента Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. За підсумками переговорів сторони підтвердили намір провести захід і опублікували відповідні заяви.

25 травня в Білому домі та Кремлі офіційно підтвердили, що саміт США і Росії відбудеться 16 червня в Женеві.

Пізніше ЗМІ повідомили, що саміт Байдена і Путіна може відбутися не в Женеві, а в маєтку Lohn, яке знаходиться неподалік від Берна – столиці Швейцарії.

Під час саміту США планують підняти низку питань. Зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі та кібербезпеки.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що на зустрічі Байдена і Путіна будуть обговорюватися питання американо-російських відносин. Однак він допустив обговорення України.

Звільнення Коболєва з Нафтогазу: