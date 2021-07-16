Байден і Меркель провели зустріч у Білому домі: про що домовилися сторони щодо України

Ангела Меркель і Джо Байден зустрілися 15 липня в Білому домі / Фото Reuters

15 липня в Білому домі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена. За результатами переговорів під час спільного брифінгу Меркель і Байден зробили низку заяв. Зокрема, сторони заявили про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також висловилися про будівництво газопроводу Північний потік– 2 і про транзит газу через Україну.

Меркель заявила, що США та Німеччина по-різному оцінюють наслідки добудови російського газопроводу Північний потік-2, проте сходяться на тому, що Україна повинна залишитися транзитним шляхом для природного газу, повідомляється на сайті Білого дому.

"Ми прийшли до різних оцінок того, що тягне за собою цей проект. Але дозвольте мені сказати дуже чітко: наша ідея полягає і залишається в тому, щоб Україна залишалася транзитною країною для природного газу", — заявила канцлер Німеччини.

За її словами, Північний потік-2 є додатковим проектом, що не покликаний замінити транзит через Україну.

При цьому вона підкреслила, що у Німеччини і Євросоюзу є "низка інструментів" проти РФ на той випадок, якщо Росія перерве транзит газу через Україну.

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"Ми будемо активно діяти, якщо Росія не буде поважати право України як транзитної країни", — пообіцяла Меркель.

Меркель додала, що раніше запроваджені проти РФ санкції через анексію Криму і порушення Мінських домовленостей показали, що "ці інструменти є в нашому розпорядженні".

"У нас є можливості реагувати. Ми підтримуємо контакт з нашими європейськими друзями з цього приводу. Але якщо це станеться — я сподіваюся, нам ніколи не доведеться ухвалювати цих рішень — ви тоді побачите, що ми зробимо", — додала канцлер ФРН.

У свою чергу, Джо Байден заявив, що коли він вступив на посаду президента США, Північний потік-2 вже був завершений на 90%.

"Заповаджувати санкції, схоже, не мало жодного сенсу. Було розумніше працювати з канцлером, щоби з'ясувати, як вона буде діяти в залежності від того, чи намагалася Росія якось шантажувати Україну", - пояснив американський лідер.

Глав Білого дому зазначив, що і американська, і німецька сторона вивчать практичні заходи, які вони могли б запровадити разом, а також з'ясують, як енергетична безпека Європи або України зміцнюється або слабшає за рахунок дій Росії.

Лідери двох держав також підтвердили "незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України" і підкреслили важливість реформ для підтримки євроатлантичних прагнень Києва.

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