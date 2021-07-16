УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден і Меркель провели зустріч у Білому домі: про що домовилися сторони щодо України

16 липня 2021, 06:40

Лідери зробили низку заяв - про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також про будівництво СП–2 і транзит газу через Україну.

Байден, Меркель
Ангела Меркель і Джо Байден зустрілися 15 липня в Білому домі / Фото Reuters

15 липня в Білому домі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена. За результатами переговорів під час спільного брифінгу Меркель і Байден зробили низку заяв. Зокрема, сторони заявили про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також висловилися про будівництво газопроводу Північний потік– 2 і про транзит газу через Україну.

Меркель заявила, що США та Німеччина по-різному оцінюють наслідки добудови російського газопроводу Північний потік-2, проте сходяться на тому, що Україна повинна залишитися транзитним шляхом для природного газу, повідомляється на сайті Білого дому.

"Ми прийшли до різних оцінок того, що тягне за собою цей проект. Але дозвольте мені сказати дуже чітко: наша ідея полягає і залишається в тому, щоб Україна залишалася транзитною країною для природного газу", — заявила канцлер Німеччини.

За її словами, Північний потік-2 є додатковим проектом, що не покликаний замінити транзит через Україну.

При цьому вона підкреслила, що у Німеччини і Євросоюзу є "низка інструментів" проти РФ на той випадок, якщо Росія перерве транзит газу через Україну.

Реклама

"Ми будемо активно діяти, якщо Росія не буде поважати право України як транзитної країни", — пообіцяла Меркель.

Меркель додала, що раніше запроваджені проти РФ санкції через анексію Криму і порушення Мінських домовленостей показали, що "ці інструменти є в нашому розпорядженні".

"У нас є можливості реагувати. Ми підтримуємо контакт з нашими європейськими друзями з цього приводу. Але якщо це станеться — я сподіваюся, нам ніколи не доведеться ухвалювати цих рішень — ви тоді побачите, що ми зробимо", — додала канцлер ФРН.

У свою чергу, Джо Байден заявив, що коли він вступив на посаду президента США, Північний потік-2 вже був завершений на 90%.

"Заповаджувати санкції, схоже, не мало жодного сенсу. Було розумніше працювати з канцлером, щоби з'ясувати, як вона буде діяти в залежності від того, чи намагалася Росія якось шантажувати Україну", - пояснив американський лідер.

Глав Білого дому зазначив, що і американська, і німецька сторона вивчать практичні заходи, які вони могли б запровадити разом, а також з'ясують, як енергетична безпека Європи або України зміцнюється або слабшає за рахунок дій Росії.

Лідери двох держав також підтвердили "незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України" і підкреслили важливість реформ для підтримки євроатлантичних прагнень Києва.

Зустріч Зеленського і Меркель - про що раніше писав Главред:

  • Президент Володимир Зеленський ввечері 11 липня прибув з дводенним робочим візитом до Німеччини.
  • У рамках візиту Глави Української держави до Німеччини в Берліні відбулася зустріч президента Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вона тривала понад чотири години.
  • 12 липня Меркель заявила, що Україна повинна залишитися транзитером газу, бо Північний потік-2 не може бути заміною транзиту газу через нашу країну. Вона додала, що буде обговорювати цю тему з президентом США Джо Байденом.
  • 15 липня президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі господаря Білого дому Джо Байдена з канцлером ФРН Ангелою Меркель попередив сторони переговорного процесу про те, що Київ не сприймає будь-яких домовленостей без участі української влади. Він вважає, що американо-німецькі переговори можуть вплинути на майбутнє Європи.
Ангела Меркель Джо Байден транзит газу Північний потік-2 новини України та світу
Зараз ви переглядаєте новину «Байден і Меркель провели зустріч у Білому домі: про що домовилися сторони щодо України». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: коли виплачувати кредити та здійснювати покупкиФінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: коли виплачувати кредити та здійснювати покупки Нейрохірурги назвали сніданок, який потрібно їсти частішеНейрохірурги назвали сніданок, який потрібно їсти частіше Що викликає запор? Два напої, яких слід уникатиЩо викликає запор? Два напої, яких слід уникати На українців чекає сувора зима з крижаними дощами та сніговими буранами - синоптикНа українців чекає сувора зима з крижаними дощами та сніговими буранами - синоптик У центрі Києва перехожі жорстко відгамселили ексгібіціоністаУ центрі Києва перехожі жорстко відгамселили ексгібіціоніста

Останні новини

03:50

У моді сліпони - надзвичайно зручне взуття, яке у 70-х подарував світу засновник Vans

03:02

У ЗСУ оцінили загрозу нападу РФ і назвали небезпечні напрямки Відео

02:16

Найсмачніше овочеве рагу: простий літній рецепт Відео

01:37

Зміни в МВС залежатимуть не від Монастирського, а від Банкової - експерт

00:51

Дієтолог перерахував п'ять недооцінених продуктів для зміцнення імунітету Відео

Реклама
00:19

Україну "здають": у США пояснили, чому Байден здав назад після зустрічі з Меркель Відео

17 липня, субота
23:52

Трагедія в Затоці: турист потонув у морі, його сина шукають Відео

23:20

Кінець тропічної спеки: синоптик назвала дату похолодання в Україні Відео

22:44

У київському ТРЦ на дитину впала вітрина: у хлопчика тріщина на нозі Відео

22:23

"Це провокація": у Держдумі істерять через карту з Кримом на футболках клубів УПЛ Відео

21:52

Корупція в Борисполі: співробітників аеропорту звинуватили в торгівлі ПЛР-тестами Відео

21:47

Вчені знайшли спосіб до повного одужання від хвороби Альцгеймера

21:26

Людину віднесло в небо на парашуті: у Києві перекинувся катер при занятті парасейлінгом Відео

21:21

Прикмети на 18 липня: що не можна робити і як уберегти себе від біди Відео

21:13

Негода в Києві: на правобережжі - дощ, а на лівому березі - пилова буря Відео

20:28

На Львівщині неповнолітній влаштував ДТП: загинули двоє людей Відео

19:50

Дуже важкий стан: у співачки МакЅим відмовляє права легеня

19:50

В Україні продають фальшиві паспорти вакцинації: стали відомі деталі нелегального бізнесу Відео

19:32

Безбідна старість Меркель у Газпромі Погляд

19:05

У МОЗ розвіяли найпоширеніші міфи про COVID-вакцинацію Фото Відео

Реклама
18:54

У Зеленського назвали терміни візиту в США для зустрічі з Байденом Відео

18:18

На Київщину насувається гроза Відео

18:07

У Києві влаштували стрілянину посеред вулиці, є поранений Відео

17:40

"Вирвали з контексту": скандальна блогерка вибачилася за "мерзенну" українську мову

17:27

Свавілля на Львівщині: серійний вбивця розстрілював чоловіків старшого віку Відео

17:24

У МОЗ розповіли, коли в Україні дітей почнуть вакцинувати від COVID-19 Відео

17:00

У Бельгії будинок впав під час ефіру: з житла виплили меблі Відео

16:47

На кордоні з Білоруссю п'яний далекобійник наїхав на КПП і врізався в шлагбаум

16:32

Мендель вирішила "деолігархізувати" Україну на каналах Ахметова Відео

15:58

На пляжах Києва вивісять червоні прапори: що це означає

15:56

Знайдено ефективні ліки від коронавірусу

15:41

Українців масово штрафують: кого карають гривнею при оплаті комуналки Відео

15:38

Разумков натякнув на відставки трьох міністрів восени Відео

15:18

Експерти пояснили навалу медуз в Азовському морі і розповіли, як їм протистояти Відео

15:15

Табу на фуа-гра і заборона на вигул без намордника: в Україні ухвалили нові правила утримання тварин

15:14

Чоловік залишив дружину вмирати на асфальті: у Києві сталася шалена смертельна ДТП Відео

14:33

"Останній з гарячих днів": синоптик розповіла, коли Україну покине пекельна спека Відео

14:33

У моді стрижка на середнє волосся довгий боб - вдала зачіска для стильного образу на кожен день Фото Відео

14:24

Під Житомиром стадо корів завадило п'яному водієві піти від поліції Відео

13:50

Американець після вакцинації захворів на COVID-19 і загримів до лікарні на шість місяців

Реклама
13:46

Аваков восени може повернутися в Кабмін - Арахамія Відео

13:26

На Львівщині 17-річний хлопець без прав врізався на авто у вантажівку: двоє його друзів загинули Відео

13:22

Кому категорично не можна їсти кавун - відповідь лікаря Відео

12:45

Космічний Джем Нові легенди - вибух ностальгії з домішкою пасхалок по Warner Bros Відео

12:42

Європа потерпає від повені: у Німеччині кількість жертв перевалило за сотню Відео

12:40

Останній рейс малайзійського Боїнга: США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу Відео

12:29

"Вийшов з лікарні, але не із хвороби": названо головну загрозу для тих, хто перехворів на COVID-19

11:57

В УЄФА обламали росіян з приводу карти Криму і "Слава Україні" на футболках українських клубів Відео

11:17

Вертоліт загорівся і впав у поле в Миколаївській області: пілот і його помічник загинули

10:51

Чотири пасажири в реанімації: з'ясувалися подробиці ДТП з автобусом Київ-Вроцлав

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти