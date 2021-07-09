Байден та Путін годину говорили телефоном: про що йшла мова

Джо Байден підтвердив свої слова про те, що зробить все для захисту свого народу і своєї критично важливої інфраструктури.
Сьогодні лідер американців Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним - колеги приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США, повідомляє пресслужба Білого дому.
Байден звернув увагу на необхідність того, щоб Путін вжив заходів для припинення діяльності хакерів-вимагачів, що діють з території Росії.
"Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати зроблять всі необхідні дії для захисту свого народу і своєї критично важливої інфраструктури перед обличчям цього безперервного виклику", - підкреслили в Білому домі.
Також президенти поговорили про відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії, рішення про яке сьогодні схвалили в Раді Безпеки ООН.
Білий дім не уточнює, хто саме став ініціатором дзвінка.
У той же час, прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков підтвердив РИА Новости, що відбулася телефонна розмова президентів РФ та США Володимира Путіна і Джо Байдена.
"Розмова була. Готуємо повідомлення", - сказав Пєсков.
Питання участі США в переговорах по Донбасу-про що раніше писав Главред:
Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук раніше сказав, що США можуть стати стороною переговорного процесу щодо Донбасу після того, як відбудеться візит Зеленського на переговори з Байденом. За його словами, підключення американців до діалогу по Донбасу позитивно відіб'ється на ситуації, так як Франція і Німеччина демонструють недостатньо жорсткий підхід щодо Росії.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк говорив, що перші подробиці з питання участі США в переговорах по Донбасу повинні з'явитися вже в липні-серпні, після поїздки Зеленського в Вашингтон. На даний момент американці визначаються з тим, в якому форматі вони могли б взяти участь у переговорах по Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 24 червня заявив, що мінський формат потрібно міняти, тому він має намір знайти новий варіант переговорного формату в ході зустрічей з господарем Білого дому Джо Байденом і главою Кремля Володимиром Путіним.
26 червня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков зазначив, що Москва погодиться на появу США в переговорах по Донбасу тільки в тому випадку, якщо Вашингтон чинитиме тиск на Україну у питанні "виконання Мінських угод".