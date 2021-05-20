Байден і Путін отримають документи: Лавров розкрив деталі домовленостей з Блінкеном

Путіну і Байдену нададуть напрацювання з питань стратегічної стабільності - Лавров / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен і його команда показали готовність до вирішення проблем американо-російських відносин. Москва підтвердила свої ініціативи щодо стратегічних озброєнь і побачила прагнення Вашингтона до обговорення цих аспектів. Сторони мають намір підготувати для Путіна і Байдена низку пропозицій з питань стратегічної стабільності. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Як повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії назвав діалог з Блінкеном конструктивним і вважає, що Москва з Вашингтоном мають намір переглянути відносини двох держав.

"Бесіда мені здалася конструктивною. Є розуміння необхідності подолати нездорову ситуацію, яка склалася між Москвою і Вашингтоном в попередні роки. Завалів дуже багато. Розгрібати їх непросто. Але я відчув у Ентоні Блінкена і його команди націленість на те, щоб це зробити", - сказав Лавров.

Також, за його словами, за підсумками перемовин Росії і США на рівні дипломатичних відомств буде проводитися підготовка пропозицій для глав держав щодо ситуації зі стратегічною стабільністю. Він звинуватив адміністрацію Трампа в заходах у дипломатичній сфері, спрямованих проти Москви, і побачив прагнення до зміни ситуації.читайте такожРозмова Лаврова з Блінкеном: перші подробиці від дипломатів Росії і США

"Ця ланцюгова реакція нікого не влаштовує, і я відчув у наших американських колег таке ж відчуття. Будемо готувати пропозиції для наших президентів і з цих питань, і з питань розвитку нашого діалогу щодо стратегічної стабільності", - сказав глава російського МЗС.

Крім того, російський дипломат додав, що Москва запропонувала розглянути різні моменти, що впливають на стратегічну стабільність у світі, а Вашингтон підтримав таку ініціативу.

"Ми сьогодні підтвердили нашу пропозицію про те, щоб почати діалог, розглядаючи всі аспекти, всі фактори, що впливають на стратегічну стабільність: ядерні, неядерні, наступальні, оборонні. Я не побачив відмови від такої концепції, але експертам ще належить над цим попрацювати", - підкреслив Сергій Лавров.

Нагадаємо, перемовини держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова відбулися на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.

Під час зустрічі Блінкен закликав Росію до більш передбачуваних відносин і підтвердив, що між країнами є розбіжності з багатьох питань. При цьому він закликав Росію до більш передбачуваних відносин і попередив про притягнення Москви до відповідальності за погрози Заходу.

Відносини США і Росії