Байден і Путін отримають документи: Лавров розкрив деталі домовленостей з Блінкеном

Росія і США мають намір розібрати "завали" у відносинах двох держав, стверджує Сергій Лавров.
Держсекретар США Ентоні Блінкен і його команда показали готовність до вирішення проблем американо-російських відносин. Москва підтвердила свої ініціативи щодо стратегічних озброєнь і побачила прагнення Вашингтона до обговорення цих аспектів. Сторони мають намір підготувати для Путіна і Байдена низку пропозицій з питань стратегічної стабільності. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Як повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії назвав діалог з Блінкеном конструктивним і вважає, що Москва з Вашингтоном мають намір переглянути відносини двох держав.
"Бесіда мені здалася конструктивною. Є розуміння необхідності подолати нездорову ситуацію, яка склалася між Москвою і Вашингтоном в попередні роки. Завалів дуже багато. Розгрібати їх непросто. Але я відчув у Ентоні Блінкена і його команди націленість на те, щоб це зробити", - сказав Лавров.
Також, за його словами, за підсумками перемовин Росії і США на рівні дипломатичних відомств буде проводитися підготовка пропозицій для глав держав щодо ситуації зі стратегічною стабільністю. Він звинуватив адміністрацію Трампа в заходах у дипломатичній сфері, спрямованих проти Москви, і побачив прагнення до зміни ситуації.читайте такожРозмова Лаврова з Блінкеном: перші подробиці від дипломатів Росії і США
"Ця ланцюгова реакція нікого не влаштовує, і я відчув у наших американських колег таке ж відчуття. Будемо готувати пропозиції для наших президентів і з цих питань, і з питань розвитку нашого діалогу щодо стратегічної стабільності", - сказав глава російського МЗС.
Крім того, російський дипломат додав, що Москва запропонувала розглянути різні моменти, що впливають на стратегічну стабільність у світі, а Вашингтон підтримав таку ініціативу.
"Ми сьогодні підтвердили нашу пропозицію про те, щоб почати діалог, розглядаючи всі аспекти, всі фактори, що впливають на стратегічну стабільність: ядерні, неядерні, наступальні, оборонні. Я не побачив відмови від такої концепції, але експертам ще належить над цим попрацювати", - підкреслив Сергій Лавров.
Нагадаємо, перемовини держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова відбулися на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.
Під час зустрічі Блінкен закликав Росію до більш передбачуваних відносин і підтвердив, що між країнами є розбіжності з багатьох питань. При цьому він закликав Росію до більш передбачуваних відносин і попередив про притягнення Москви до відповідальності за погрози Заходу.
Відносини США і Росії
- Американський президент Джо Байден 13 квітня під час телефонної розмови з господарем Кремля Володимиром Путіним запропонував йому провести перемовини у Європі з метою обговорення російсько-американських відносин. Сторони ведуть консультації з питань проведення саміту США і РФ.
- 15 квітня США впровадили санкції проти 6 російських технологічних компаній, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Крім того, у Вашингтоні вирішили вислати 10 російських дипломатів.
- Наступного дня, 16 квітня, Росія запустила відповідні санкції щодо США. Йдеться про заборону на відвідування РФ низці американських високопосадовців і висилку 10 дипломатів.
- При цьому Вашингтон і Москва продовжують заявляти про готовність проведення зустрічі Байдена і Путіна. У Кремлі кажуть, що захід може відбутися в червні.
- Президент США Джо Байден також особисто підкреслював намір провести зустріч з главою РФ Володимиром Путіним.