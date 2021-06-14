УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден назвав умову вступу України до НАТО

14 червня 2021, 23:22
Прослухати новину
Зупинити

Україна отримає план по членству (ПДЧ), якщо буде відповідати критеріям.

Джо Байден
Джо Байден висловився про вступ України до НАТО / Reuters

Президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО.

За його словами, військові дії на території України не є перешкодою.

Першим він назвав позбавлення від корупції, а не війну в Україні.

"Моя відповідь - ні. Ось у чому справа: по-перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим вимогам, які пред'являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація", - сказав Байден у відповідь на питання, чи може війна і окупація перешкодити Україні вступити в НАТО.

Він додав, що США будуть робити все можливе, щоб Україна могла чинити опір фізичній агресії Росії.

"Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Союзу, але я знаю одне, необхідно переконати, і це не легко", - сказав американський лідер.

читайте такожРосія не зупинить Україну: в НАТО зробили різку заяву про інтеграцію Києва в Альянс

Нагадаємо, на саміті НАТО 14 червня Альянс підтвердив рішення Бухарестського саміту 2008 року, згідно з яким блок безпеки заходу бачить Україну і Грузію в Північноатлантичному альянсі в майбутньому.

Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:

У НАТО 7 червня заявили, що Україні та Грузії не нададуть План дій щодо вступу до НАТО на саміті в Брюсселі. Причиною тому є відсутність консенсусу серед країн-учасниць Альянсу з даного питання.

8 червня президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом запропонував США створити чіткий і покроковий алгоритм вступу Києва до НАТО. Механізм повинен передбачати конкретні дати.

14 червня Зеленський закликав Байдена і США дати чітку відповідь на питання про те, чи бачить Захід Україну в НАТО, і чи буде Києву надано ПДЧ. Як вважає президент, українська держава повинна отримати чітко поставлену відповідь на своє запитання.

НАТО Джо Байден Україна
Зараз ви переглядаєте новину «Байден назвав умову вступу України до НАТО». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
День Ольги 2020 – якого числа і що за святоДень Ольги 2020 – якого числа і що за свято Чи можна їсти банани на сніданок: лікарі дали відповідьЧи можна їсти банани на сніданок: лікарі дали відповідь Коли день Івана Купала 2021: як потрібно провести наймістичніше свято літаКоли день Івана Купала 2021: як потрібно провести наймістичніше свято літа Від автобуса нічого не залишилося: українці потрапили в страшну аварію в Румунії, багато жертвВід автобуса нічого не залишилося: українці потрапили в страшну аварію в Румунії, багато жертв "Найганебніший виступ": ЗМІ дізналися, чому у Байдена відмовилися від брифінгу з Путіним"Найганебніший виступ": ЗМІ дізналися, чому у Байдена відмовилися від брифінгу з Путіним

Останні новини

21:00

З'ясувалося, звідки в Україну "увірветься" новий небезпечний штам коронавірусу

20:50

Позиція телеканалу 1+1 у відповідь на заяву фракції "Європейська солідарність"

20:41

Крим та кордон: Зеленський хоче бачити спостерігачів ОБСЄ не лише на Донбасі

20:30

Україну чекає різка зміна погоди: названо дату Відео

20:24

ЗМІ повідомили, коли може "полетіти голова" міністра Авакова

Реклама
20:10

Чи вирве Росія гнилими зубами Україну у НАТО і Заходу Погляд

19:57

"Не танцювала під чиюсь дудку": Катерина Кухар розкрила свою місію

19:51

Найбільший роздрібний продавець меблів ІКЕА потрапив у скандал та виплатить штраф

19:44

Лимонна вода для організму і тіла: названо сім переваг Відео

19:22

Небезпечно для здоров'я: українцям заборонили купатися в Чорному морі Відео

19:14

Віктор Павлік розповів, як пройшли пологи дружини і кого візьмуть хрещеними

18:46

Вчені розповіли, скільки потрібно додати кроків на день, щоб прожити довше Відео

18:43

Названо 10 знаків, які попереджають про небезпеку Відео

18:37

Вчені розповіли, хто ризикує повторно захворіти на коронавірус Відео

18:23

Речі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 років Відео

18:15

Під Києвом двоє дітей впали у вигрібну яму: загинула 10-річна дівчинка

18:06

Блогерка, яка назвала українську "й***ною", поскаржилася на погрози і не хоче перед усіма вибачатися Відео

17:39

У Кременчуці медики вимагали у жінки 40 тисяч за безкоштовну операцію Відео

17:37

Жінка виявила у себе смертельну хворобу під час конференції в Zoom: ознаки Відео

17:17

"Сало й не тільки": Зеленський у батьків годував американську журналістку, опубліковано фото

Реклама
16:51

Ксенія Мішина похвалилася алмазом, вирощеним з її крові

16:47

Авто розбилося вщент: у Вінницькій області п'яний поліцейський позбавив життя 28-річну дівчину Відео

16:24

В Україні мережі АЗС підняли ціни на паливо Відео

16:22

Що можна їсти на Трійцю: меню і смачні рецепти Відео

16:13

Журналісти попередили про небезпеку податкових ініціатив української влади

16:13

Зеленський у тренді чи ні: експерт оцінила незвичайний дизайн кабінету в ОП Відео

16:12

"Я б бл**дь на х** заборонила йоб***у українську мову": Ірпінську блогерку захейтили у Мережі Відео

16:11

У Харкові дорожники вирішили купити кросовер за 1 млн грн із захистом від розбитого асфальту

15:46

"Велике будівництво" Зеленського відправить у небуття поточні середні ремонти доріг

15:25

Намагалися зґвалтувати - ледве втекла: в Індії Українка потрапила в скандал з вбивством борця Відео

15:01

День Ольги 2020 – якого числа і що за свято Відео

14:51

У дитсадку Мелітополя вихователька вдарила дитину: спалахнув скандал Відео

14:36

Навколо Shum: пісня Go-A забралася на другий рядок престижного хіт-параду Відео

14:33

Експерти розповіли, чому інвестори бояться вкладати в економіку України (відео) Відео

14:30

Рак крові: дивне відчуття на шкірі, яке може бути першою ознакою Відео

14:27

У "Метінвест Політехніці" розповіли про особливості навчання в новому гірничо-металургійному виші

13:48

Як позбутися від цвілі на тканині: три топові техніки Відео

13:47

Росія ненаситна: Зеленський попередив американців, що завтра війна може прийти до них Відео

13:40

У моду на літо 2021 увійшли стильні та неймовірно зручні жіночі сандалі на липучках Фото Відео

13:37

Китайський вчений спростував витік коронавірусу з Уханьської лабораторії

Реклама
13:24

Експерт пояснив проблему нерівних умов на ринку електроенергії

12:40

Небезпечні розваги: коли на атракціони не можна сідати Відео

12:31

Після пива - в лазню: у Львові придумали новий трюк для ненависників російської збірної

12:18

Екс-тренер збірної України: "Я з повагою ставлюся до Росії"

12:01

У Києві у фітнес-центрі під час тренування помер чоловік Відео

11:56

В Україну йдуть спека і розгул стихії Відео

11:37

Гороскоп на 15 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: провальні справи, побачення, зміцнення дару Відео

11:36

"Велике будівництво" Зеленського модернізувало приймальні відділення Мукачівської та Воловецької лікарень

11:27

Рада підтримала податкову амністію для українців: що змінилося Відео

11:17

Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти