Байден назвав умову вступу України до НАТО

Джо Байден висловився про вступ України до НАТО / Reuters

Президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО.

За його словами, військові дії на території України не є перешкодою.

Першим він назвав позбавлення від корупції, а не війну в Україні.

"Моя відповідь - ні. Ось у чому справа: по-перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим вимогам, які пред'являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація", - сказав Байден у відповідь на питання, чи може війна і окупація перешкодити Україні вступити в НАТО.

Він додав, що США будуть робити все можливе, щоб Україна могла чинити опір фізичній агресії Росії.

"Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Союзу, але я знаю одне, необхідно переконати, і це не легко", - сказав американський лідер.

читайте такожРосія не зупинить Україну: в НАТО зробили різку заяву про інтеграцію Києва в Альянс

Нагадаємо, на саміті НАТО 14 червня Альянс підтвердив рішення Бухарестського саміту 2008 року, згідно з яким блок безпеки заходу бачить Україну і Грузію в Північноатлантичному альянсі в майбутньому.

Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:

У НАТО 7 червня заявили, що Україні та Грузії не нададуть План дій щодо вступу до НАТО на саміті в Брюсселі. Причиною тому є відсутність консенсусу серед країн-учасниць Альянсу з даного питання.

8 червня президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом запропонував США створити чіткий і покроковий алгоритм вступу Києва до НАТО. Механізм повинен передбачати конкретні дати.

14 червня Зеленський закликав Байдена і США дати чітку відповідь на питання про те, чи бачить Захід Україну в НАТО, і чи буде Києву надано ПДЧ. Як вважає президент, українська держава повинна отримати чітко поставлену відповідь на своє запитання.