Байден назвав умову вступу України до НАТО

Україна отримає план по членству (ПДЧ), якщо буде відповідати критеріям.
Президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО.
За його словами, військові дії на території України не є перешкодою.
Першим він назвав позбавлення від корупції, а не війну в Україні.
"Моя відповідь - ні. Ось у чому справа: по-перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим вимогам, які пред'являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація", - сказав Байден у відповідь на питання, чи може війна і окупація перешкодити Україні вступити в НАТО.
Він додав, що США будуть робити все можливе, щоб Україна могла чинити опір фізичній агресії Росії.
"Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Союзу, але я знаю одне, необхідно переконати, і це не легко", - сказав американський лідер.
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Нагадаємо, на саміті НАТО 14 червня Альянс підтвердив рішення Бухарестського саміту 2008 року, згідно з яким блок безпеки заходу бачить Україну і Грузію в Північноатлантичному альянсі в майбутньому.
Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
У НАТО 7 червня заявили, що Україні та Грузії не нададуть План дій щодо вступу до НАТО на саміті в Брюсселі. Причиною тому є відсутність консенсусу серед країн-учасниць Альянсу з даного питання.
8 червня президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом запропонував США створити чіткий і покроковий алгоритм вступу Києва до НАТО. Механізм повинен передбачати конкретні дати.
14 червня Зеленський закликав Байдена і США дати чітку відповідь на питання про те, чи бачить Захід Україну в НАТО, і чи буде Києву надано ПДЧ. Як вважає президент, українська держава повинна отримати чітко поставлену відповідь на своє запитання.