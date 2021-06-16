Лідер США про розмову з Путіним: згадав про Навального та дорікнув кібератаками

Джо Байден згадав про Україну і навальне / Reuters

Президент США Джо Байден під час пресконференції за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним заявив про те, що відносини з Росією мають бути передбачуваними і стабільними.

"Я заявив Путіну, що наша повістка не проти Росії", - повідомив Джо Байден.

Однак, він також сказав Путіну, що США будуть піднімати такі питання, як справа Навального.

"Я сказав Путіну, що не можу зберегти довіру свого народу, якщо не буду відстоювати права людини", - підкреслив Байден.

Крім цього, лідер американців на саміті згадав про кібератаки.

"Я виступив з пропозицією, що критична інфраструктура не має піддаватися кібератакам. Ми з Путіним домовилися доручити експертам опрацювати, які цілі неприпустимі для кібератак", - зазначив президент США.

Джо Байден відповів на питання про можливості холодної війни з Росією. Він думає, що президент Росії Володимир Путін цього не хоче. Але, за словами Байдена, це не означає, що Путін "готовий передати своє озброєння до музею".

"Я не вважаю, що він шукає холодної війни з США. Я йому сказав, що твоє і моє покоління лише на 10 років різниться. Це не означає, що ми маємо обійматися і цілуватися. Але це означає, що є багато спільного. Він розуміє, що холодна війна не потрібна", - заявив Байден.

Наступні 6-12 місяців покажуть, чи вдалося РФ і США запустити стратегічний діалог, домовитися про обмін полоненими, повідомив президент США.

Раніше Главред писав про те, що саміт США і Росії, в рамках якого відбулася зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, пройшов в середу, 16 червня, в Женеві.

Американський глава держави Джо Байден під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському про те, що на зустрічі в Женеві він оголосить Путіну про підтримку територіальної цілісності і суверенітету української держави.