Байден пояснив причину відмови від санкцій проти СП-2 і став об'єктом жорсткої критики

Джо Байден назвав непродуктивними санкції проти Nord Stream / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила не запроваджувати санкції проти компанії-оператора проекту трубопроводу Північний потік-2 Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга тому, що газопровід вже практично добудований і штрафні заходи на даному етапі стали б "контрпродуктивними".

Виступаючи перед журналістами 25 травня, Байден зазначив, що з самого початку виступав проти Північного потоку -2. Він додав, що "не може наказувати Німеччині, що їй робити, а що - ні".

Тим часом члени Республіканської партії критикують Байдена за занадто м'яку, з їхньої точки зору, санкційну політику щодо газопроводу. Зокрема, сенатор-республіканець Тед Круз заявив у Twitter, що президенту Росії Володимиру Путіну слід подякувати американському колезі за можливість добудувати газопровід Північний потік-2.

Круз закликав репортерів запитати у представників Білого дому, чи не була відмова від санкцій проти оператора будівництва газопроводу Nord Stream AG попередньою умовою для майбутньої зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві. Він також задався питанням, чи подякує російський лідер главі США за "багатомільярдний подарунок" під час саміту.

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Як повідомляв Главред, 21 травня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про запровадження санкцій проти деяких компаній і судів, зайнятих у проекті. У цьому списку санкцій, однак, була відсутня компанія-оператор газопроводу Північний потік-2 Nord Stream 2 AG. У Вашингтоні назвали таке рішення забезпеченням національних інтересів американської держави.

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